El equipo mendocino de ciclismo listo para el Argentino de Ruta 2026 de Río Cuarto

El ciclismo argentino tiene una cita insoslayable en Río Cuarto, Córdoba. Desde este viernes (17) y hasta el domingo (20), se disputa el Campeonato Argentino de Ruta edición 2026, para las categorías Elite, Sub 23, Damas y Adaptado. Esta edición tendrá un importante cambio logístico.
Desde la Asociación Ciclista Mendocina, se anunció la participación de los pedalistas de nuestra provincia y se presentó a la Selección Mendocina para esta cita anual.
Con las novedades de que en esta ocasión nuestro representativo no contará con una de sus máximas figuras, la subcampeona Panamericana Julieta Benedetti, compitiendo en España; y de que se ha hecho una importante modificación organizativa, los mejores ciclistas del país se darán cita en el sur cordobés.
Un Argentino de Ciclismo de Ruta con novedades importante
La modificación consensuada entre la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta (FACPyR) y el Gobierno de Córdoba hará que las competencias se realicen en el un circuito cerrado: el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto.
El tránsito en las rutas se ha evitado debido a las obras de infraestructura vial que se están realizando actualmente en la provincia, y significan un riesgo para la seguridad de los competidores. La extensión del autódromo es de 4.047 metros, para su circuito largo; y de 2.376 metros, para el circuito corto.
Sobre este cambio circunstancial, Fernando Lanzone, presidente de la Asociación Ciclista Mendocina dijo: "Es una pena, competitivamente no está bien porque no es ruta. Pero debido a las complicaciones de seguridad y muy encima del campeonato no queda otra", dijo el dirigente mendocino.
Las distancias y cantidad de vueltas para cada categoría: