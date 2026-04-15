El equipo mendocino de ciclismo listo para el Argentino de Ruta 2026 de Río Cuarto

ciclismo-argentino de ruta-alejandro duran (1) Alejandro Durán fue medalla de bronce en la Contrarreloj individual en el Argentino de Ruta 2025 disputado en Recreo, Catamarca.

Un Argentino de Ciclismo de Ruta con novedades importante

La modificación consensuada entre la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta (FACPyR) y el Gobierno de Córdoba hará que las competencias se realicen en el un circuito cerrado: el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto.

El tránsito en las rutas se ha evitado debido a las obras de infraestructura vial que se están realizando actualmente en la provincia, y significan un riesgo para la seguridad de los competidores. La extensión del autódromo es de 4.047 metros, para su circuito largo; y de 2.376 metros, para el circuito corto.

ciclismo-argentino de ruta-adaptado-federico arrieta Federico Arrieta. El uspallatino fue subcampeón de ciclismo adaptado en la edición pasada del Campeonato Argentino de Ruta.

Sobre este cambio circunstancial, Fernando Lanzone, presidente de la Asociación Ciclista Mendocina dijo: "Es una pena, competitivamente no está bien porque no es ruta. Pero debido a las complicaciones de seguridad y muy encima del campeonato no queda otra", dijo el dirigente mendocino.

Las distancias y cantidad de vueltas para cada categoría:

Varones Sub 23: 118,4 km (37 vueltas)

Damas Elite: 96 km (30 vueltas)

Varones Elite: 153,6 km (48 vueltas)

El equipo de la Asociación Ciclista Mendocina

ÉLITE

Iván Escudero

Alejandro Corvalan

Matías Stern

Maximiliano Priario

Alejandro Durán

Diego Panella

Luciano Mut

Miguel Sleiman

Bruno Contreras

Nicolás Traico

SUB-23

Leonardo Contreras

DAMAS

Florencia Bajouth

Daiana Quiroga

Leonela Previley

Catherina Previley

ADAPTADO