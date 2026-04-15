Canotaje: Destacada actuación de palistas de la UTN de San Rafael en el Selectivo al Mundial de Gualeguaychú

Al día siguiente Oleksow clasificó en la categoría K2 Master B (35 a 44), en dupla con el misionero Francisco Vázquez (18°), al igual la dupla de la UTN San Rafael, con Matías López, y Juan Pablo Radys (20°).

Embed - Hubo presencia mendocina en el Selectivo Master de Gualeguaychu y clasificación mundialista

Tras la competencia, Nicolás Oleksow quiso saludar a quienes le permitieron viajar y competir: "Quiero agradecer a los sponsor Alianza Oleksow y Dinamic Gym por colaborar para que pueda hacer este viaje y usar las instalaciones para poder entrenar", agradeció, para sumar luego: "también quiero agradecer a la UTN Canotaje por dejarme ser parte y poder viajar con el equipo sanrafaelino".

Finalmente el deportista destacó que "después del Selectivo y Argentino de Maratón nos queda ahora en adelante enfocarnos en entrenar firme. Se viene un Mundial con mucho nivel internacional, van a venir muchos países, tanto de América como también de Europa. Quiero aprovechar para destacar la importancia del apoyo económico que se necesita para poder representar a Mendoza".