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Canotaje: Destacada actuación de palistas de la UTN de San Rafael en el Selectivo al Mundial de Gualeguaychú

El equipo de canotaje de la UTN de San Rafael participó del Selectivo Nacional de Maratón de Gualeguaychú y varios clasificaron al Mundial 2026

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
El mendocino Nicolás Oleksow y el misionero Francisco Vázquez lograron la clasificación al Mundial 2026 de canotaje en Gualeguaychú.

El mendocino Nicolás Oleksow y el misionero Francisco Vázquez lograron la clasificación al Mundial 2026 de canotaje en Gualeguaychú.

El deporte de Mendoza, y en particular de San Rafael, estuvo bien representado, con la presencia de palistas sureños en el reciente Selectivo Nacional de Maratón de canotaje que organizó la Federación Argentina de Canoas, y se disputó en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú entre el 3 y 4 de abril.

Para este selectivo que otorgó plazas para el próximo Mundial a realizarse en octubre próximo, también en Gualeguaychú, viajó un equipo representando a la UTN de San Rafael, integrado por Nicolás Oleksow, Matías López, Juan Pablo Radys y Leo Ortega, y dirigido técnicamente por Miguel Correa, quienes lograron plazas a esta cita ecuménica.

Embed - El mendocino Nicolás Oleksow y el misionero Vázquez, clasificaron al Mundial 2026 de canotaje

Buena faena del equipo de canotaje de la UTC San Rafael

El viernes 3 de abril se largó la prueba de K1 Masters B (40 a 44 años), sobre 20 kilómetros, y lograron la clasificación los mendocinos Nicolás Oleksow (18°), Juan Pablo Radys (25°) y Matías López (27°). Esta regata, donde compitieron más de 50 palistas, fue ganada por Iván Mansbach, del Club de Regatas La Marina.

Al día siguiente Oleksow clasificó en la categoría K2 Master B (35 a 44), en dupla con el misionero Francisco Vázquez (18°), al igual la dupla de la UTN San Rafael, con Matías López, y Juan Pablo Radys (20°).

Embed - Hubo presencia mendocina en el Selectivo Master de Gualeguaychu y clasificación mundialista

Tras la competencia, Nicolás Oleksow quiso saludar a quienes le permitieron viajar y competir: "Quiero agradecer a los sponsor Alianza Oleksow y Dinamic Gym por colaborar para que pueda hacer este viaje y usar las instalaciones para poder entrenar", agradeció, para sumar luego: "también quiero agradecer a la UTN Canotaje por dejarme ser parte y poder viajar con el equipo sanrafaelino".

Finalmente el deportista destacó que "después del Selectivo y Argentino de Maratón nos queda ahora en adelante enfocarnos en entrenar firme. Se viene un Mundial con mucho nivel internacional, van a venir muchos países, tanto de América como también de Europa. Quiero aprovechar para destacar la importancia del apoyo económico que se necesita para poder representar a Mendoza".

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