"Un sonido como de disparo": figura de la Selección de Francia sufrió una lesión que lo dejó sin Mundial

Las imágenes son impactantes: Ekitike, de 23 años, se torció el tobillo y se sujetó la parte del telón. Fue allí cuando los periodistas que transmitían en ESPN especularon con una lesión en el tendón de Aquiles, lo que finalmente terminó sucediendo.

Embed Hugo Ekitiké SE LESIONÓ SOLO y se fue EN CAMILLA, con lágrimas en los ojos.



Pinta muy, muy feo, a solo dos meses del Mundial… pic.twitter.com/gvuePTWy2P — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 14, 2026

Las aspiraciones de jugar la próxima cita máxima desaparecieron por completo; situación que también vivió David Beckham antes del Mundial 2010 y Presnel Kimpembe en 2022.

Hugo Ekitike La Selección de Francia buscará alternativas en el ataque de cara al Mundial.

Un futbolista brindó su testimonio sobre la lesión del delantero de la Selección de Francia

Nathan Ngoumou, ex jugador del Toulouse y que ahora defiende los colores del Borussia Mönchengladbach, es uno de los deportistas que figura en la lista que han sufrido esta terrible lesión. Es por eso que luego que se conoció la situación de Hugo Ekitike es que decidió contextualizar el momento del delantero de manera empática.

Nathan Ngoumou Nathan Ngoumou se lesionó en su mejor momento en el Borussia Mönchengladbach.

Ngoumou se lesionó en abril de 2025 cuando atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera: "Durante un sprint, se me rompió el tendón. Oí un sonido como de disparo y me giré pensando: '¿Quién me ha tirado una piedra?'".

Al intentar levantarse se dio cuenta de la gravedad de su lesión: "Me toqué el tendón y vi que estaba completamente flácido". Ya en el vestuario sus compañeros quedaron sorprendidos por cómo tenía el tobillo.

Luego de someterse a una cirugía exitosa en Lyon, inició un largo periodo de rehabilitación, pero también de recuperación mental: "Disfrutar ver al equipo jugar estando lesionado es un poco frustrante". Ante esto se apoyó en su familia, amigos y club, además de recurrir a libros autoayuda: "Ahora mismo estoy leyendo libros sobre autoconfianza, concentración y resiliencia".

Hugo Ekitike se quedó sin Mundial y es por eso que su colega brindó un testimonio que da esperanzas, teniendo en cuenta que luego de su recuperación podrá disfrutar de lo que más ama: jugar al fútbol.