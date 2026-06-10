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a un día del inicio del Mundial

Lionel Scaloni puntualizó en el reemplazo de Balerdi y celebró la recuperación de los lesionados en la Selección argentina

Lionel Scaloni no solo celebró el triunfo de la Selección argentina sino que también recibió buenas noticias respecto a los futbolistas que se encontraban lesionados

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]

Lionel Scaloni tuvo más de un motivo para celebrar el triunfo ante Islandia por 3 a 0, en el segundo y último amistoso preparatorio para la Copa del Mundo 2026. La Selección argentina no solo volvió a dar una muestra de recambio y buen fútbol, sino que también tuvo el regreso a la cancha de varios jugadores que venían recuperándose de lesiones en las últimas semanas.

Uno de esos regresos más esperados fue el de Lionel Messi. El capitán de la Selección argentina arrastraba una sobrecarga en el isquiotibial desde finales de mayo, cuando debió salir del partido en Inter Miami y Philadelphia por una molestia que lo marginó de las canchas hasta este partido contra Islandia. El rosarino volvió a calzarse la Albiceleste y marcó uno de los goles de la victoria.

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Scaloni celebr&oacute; la recuperaci&oacute;n de los lesionados en la Selecci&oacute;n argentina.&nbsp;

Scaloni celebró la recuperación de los lesionados en la Selección argentina.

Lionel Scaloni sobre la recuperación de los lesionados

El entrenador de la Selección argentina puntualizó en el buen nivel demostrado por Nico Paz - tenía una fisura en la rodilla izquierda-, quien también volvió a jugar luego de casi un mes. "A Nico lo vi suelto, ya lo habíamos visto con ganas de reintegrarse al grupo. Teníamos pensado de antemano que no juegue el primer partido, aunque a lo mejor podría haber estado disponible. Hoy se notó que estaba muy bien y que fue el jugador que es en el Como todos los partidos. Estamos contentos porque hizo un muy buen partido y nos da otra posibilidad más", señaló Lionel Scaloni sobre el jugador del Como de Italia.

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Gonzalo Montiel es otro de los futbolistas que había encendido las alarmas por un desgarro que lo dejó afuera en la final del Torneo Apertura. El lateral de River volvió a sumar minutos luego de tres semanas y fue otro motivo más de optimismo para Lionel Scaloni. "Lo vimos bien, incluso quería jugar más y hasta quiso jugar el primer partido, pero lo llevamos de a poco. Siempre ha sido un jugador que ha estado cuando lo hemos llamado y nos ha dado un montón. Sabemos que cuando lo necesitemos va a estar ahí", explicó el DT.

Por último, Scaloni respondió sobre Leandro Paredes, también desgarrado, quien todavía no se encuentra del todo recuperado y se especuló con su posible salida de la concentración de la Selección argentina. "A Leandro no hace falta esperarlo, está bien y no lo vamos a apurar. Seguramente el fin de semana esté con el grupo y no va por ese lado. Se va a quedar con nosotros, eso seguro".

nico paz

El reemplazante de Balerdi

En otro apartado, Lionel Scaloni volvió a ser consultado por el reemplazante de Leonardo Balerdi, marginado de la Copa del Mundo por una fuerte lesión en un entrenamiento. "Capaz que un día más me tomo. Capaz mañana, capaz que dos días", señaló el DT haciendo alusión a que aún no lo tiene decidido. Las opciones que se manejan son la de Guido Rodríguez (pica en punta) y la de Emiliano Buendía.

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