Lionel Scaloni puntualizó en el reemplazo de Balerdi y celebró la recuperación de los lesionados en la Selección argentina

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2064556110749516141&partner=&hide_thread=false ¿QUIÉN REEMPLAZARÁ A BALERDI EN LA LISTA? Lionel Scaloni despejó dudas y sembró otras de cara al anuncio del jugador 26 de Argentina.



#ESPNMundial



Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/0sHdzQTRJh — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) June 10, 2026

Gonzalo Montiel es otro de los futbolistas que había encendido las alarmas por un desgarro que lo dejó afuera en la final del Torneo Apertura. El lateral de River volvió a sumar minutos luego de tres semanas y fue otro motivo más de optimismo para Lionel Scaloni. "Lo vimos bien, incluso quería jugar más y hasta quiso jugar el primer partido, pero lo llevamos de a poco. Siempre ha sido un jugador que ha estado cuando lo hemos llamado y nos ha dado un montón. Sabemos que cuando lo necesitemos va a estar ahí", explicó el DT.

Por último, Scaloni respondió sobre Leandro Paredes, también desgarrado, quien todavía no se encuentra del todo recuperado y se especuló con su posible salida de la concentración de la Selección argentina. "A Leandro no hace falta esperarlo, está bien y no lo vamos a apurar. Seguramente el fin de semana esté con el grupo y no va por ese lado. Se va a quedar con nosotros, eso seguro".

nico paz

El reemplazante de Balerdi

En otro apartado, Lionel Scaloni volvió a ser consultado por el reemplazante de Leonardo Balerdi, marginado de la Copa del Mundo por una fuerte lesión en un entrenamiento. "Capaz que un día más me tomo. Capaz mañana, capaz que dos días", señaló el DT haciendo alusión a que aún no lo tiene decidido. Las opciones que se manejan son la de Guido Rodríguez (pica en punta) y la de Emiliano Buendía.