Sudáfrica rescató un empate frente a República Checa que complica a ambos de cara a los 16avos de final

El mediocampista de Slavia Praga no dudó: definió fuerte ante la salida del arquero de Sudáfrica y abrió el marcador en lo que representó el tanto más rápido del Mundial 2026; teniendo en cuenta que tanto Nmecha para Alemania contra Curazao y Neves para Portugal frente a la República Democrática del Congo fueron escasos segundos más tarde.

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Con la obligación e ir por el empate fueron los africanos quienes se hicieron dueños del balón al punto que al finalizar el partido las estadísticas indican que tuvieron el 61% de la posesión de la pelota contra el 31% de los europeos.

Sobre el final del partido, en el minuto 83, la árbitra Tori Penso sancionó penal a favor de Sudáfrica; desde los 12 pasos Teboho Mokoena acomodó la pelota y no perdonó: definió cruzado convirtiendo el empate sellando el resultado definitorio.

Embed ¡GOL DE SUDÁFRICA! Teboho Mokoena definió muy bien y puso el 1-1 ante República Checa.



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Ahora el panorama es complicado para ambos equipos ya que deben ganar en la última fecha del Grupo A para continuar con vida en la cita máxima del fútbol.

Sudáfrica Sudáfrica lo empató de penal y República Checa lo sufre.

Así será la tercera fecha para República Checa y Sudáfrica

Por la fecha 3 del Grupo A República Checa jugará el miércoles 24 de junio frente a México en el Estadio Azteca a partir de las 22; por su lado, en el mismo horario Sudáfrica se enfrentará a Corea del Sur en el Estadio BBVA (Guadalupe).

Por el momento el equipo europeo suma 1 punto, los mismos que los africanos; mientras que México y Corea del Sur tienen 3, con un partido menos.