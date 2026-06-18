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Arrancó la fecha 2

Sudáfrica rescató un empate frente a República Checa que complica a ambos de cara a los 16avos de final

En el inicio de la segunda fecha del Mundial se enfrentaron dos equipos que necesitaban sumar imperiosamente tras haber caído en el debut; el empate sirve poco

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
República Checa y Sudáfrica empataron por la segunda fecha del Mundial.

República Checa y Sudáfrica empataron por la segunda fecha del Mundial.

Tras perder en su estreno en el Mundial 2026, tanto República Checa como Sudáfrica llegaban obligados a ganar: los europeos cayeron 2 a 1 ante Corea del Sur y los africanos 2 a 0 frente a México. Una derrota, en este contexto, los dejaba muy cerca de la eliminación.

El equipo que arrancó más enchufado fue Chequia ya que convirtieron a los 5 minutos con 8 segundos, siendo este el gol más rápido que se ha registrado en el Mundial 2026.No obstante, sobre el final del partido el conjunto amarillo llegó al empate desde el tiro de penal.

República Checa - Sudáfrica
Rep&uacute;blica Checa lo comenz&oacute; ganando r&aacute;pido, pero no soport&oacute; los avances de Sud&aacute;frica.

República Checa lo comenzó ganando rápido, pero no soportó los avances de Sudáfrica.

República Checa 1 - Sudáfrica 1: un resultado que sirve poco

El encuentro tuvo emociones al principio y al final del partido. Pasados los cinco minutos del primer tiempo Patrik Schick realizó un centro que encontró a Alexandr Sojka, quien respondió de muy buena manera y de un solo toque habilitó a Michal Sadilek.

El mediocampista de Slavia Praga no dudó: definió fuerte ante la salida del arquero de Sudáfrica y abrió el marcador en lo que representó el tanto más rápido del Mundial 2026; teniendo en cuenta que tanto Nmecha para Alemania contra Curazao y Neves para Portugal frente a la República Democrática del Congo fueron escasos segundos más tarde.

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Con la obligación e ir por el empate fueron los africanos quienes se hicieron dueños del balón al punto que al finalizar el partido las estadísticas indican que tuvieron el 61% de la posesión de la pelota contra el 31% de los europeos.

Sobre el final del partido, en el minuto 83, la árbitra Tori Penso sancionó penal a favor de Sudáfrica; desde los 12 pasos Teboho Mokoena acomodó la pelota y no perdonó: definió cruzado convirtiendo el empate sellando el resultado definitorio.

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Ahora el panorama es complicado para ambos equipos ya que deben ganar en la última fecha del Grupo A para continuar con vida en la cita máxima del fútbol.

Sudáfrica
Sud&aacute;frica lo empat&oacute; de penal y Rep&uacute;blica Checa lo sufre.

Sudáfrica lo empató de penal y República Checa lo sufre.

Así será la tercera fecha para República Checa y Sudáfrica

Por la fecha 3 del Grupo A República Checa jugará el miércoles 24 de junio frente a México en el Estadio Azteca a partir de las 22; por su lado, en el mismo horario Sudáfrica se enfrentará a Corea del Sur en el Estadio BBVA (Guadalupe).

Por el momento el equipo europeo suma 1 punto, los mismos que los africanos; mientras que México y Corea del Sur tienen 3, con un partido menos.

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