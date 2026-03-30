Sin Mundial y goleada: la Selección de Chile cayó frente a Nueva Zelanda

Para los neozelandeses convirtieron Western Sydney Kosta Barbarouses, Elijah Just, Jesse Randall y Ben Waine, mientras que para los dirigidos por Nicolás Córdova descontó Gonzalo Tapia cuando el partido estaba por finalizar. Nueva Zelanda venía de ocho partidos sin ganar, pero recuperó la senda del triunfo a golear a Chile.

La Selección de Chile formó con: Vigouroux, Garguez, Maripán, Lichnovsky, Suazo, Pizarro, Loyola, Faúndez, Altamirano, Osorio y Brereton Díaz.

Selección de Chile La Selección de Chile no encuentra el camino.

Nueva Zelanda va al Mundial; la Selección de Chile deberá esperar

Se trató de un duelo de realidades distintas porque el entrenador Nicolás Córdova tiene el difícil trabajo de volver a hacer combativo a la Selección de Chile que viene de quedarse fuera de tres citas mundialistas: Rusia 2018, Qatar 2022 y el Mundial 2026.

Por su lado, Nueva Zelanda integrará el Grupo G junto a Irán, Egipto y Bélgica; con el juego desarrollado en el amistoso correspondiente a la fecha FIFA el equipo de Oceanía llega afilado mientras que se perfila como uno de los equipos que dará pelea para clasificar a los 16avos de final.

Chile quedó en la décima posición en las Eliminatorias CONMEBOL tras solo ganar en 2 oportunidades, empató en 5 y cayó en 11. De esta manera sumó 11 puntos y quedó a 9 de Bolivia, quienes durante el martes disputarán una de las finales del Repechaje frente a Irán para clasificar al Mundial 2026.