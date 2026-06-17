Selección argentina: los 3 jugadores que no aprovecharon su oportunidad

Thiago Almada

La aparición que se quedó, merecidamente, con el lugar de Ángel Di María tuvo un estreno regular. Jugó 59 minutos pero no terminó de engranar. Algunas intervenciones (92% de pases acertados) pero ninguna de sus habituales pinceladas características.

almada 1 Almada tuvo su chance, pero no la aprovechó.

Ahí hay un lugar todavía sin dueño, de hecho, Lionel Scaloni probó luego con Nicolás González en su lugar, de diferentes características.

Lautaro Martínez

Ganó la disputa con Julián Álvarez en la previa pero le costó en el tiempo que estuvo en cancha. Importante de espaldas, siempre al servicio del equipo pero lejos de quedar en posición de gol.

Tuvo un cabezazo en el comienzo tras centro de la izquierda, un remate y un fuera de juego. Luego de 55 minutos, le dejó su lugar al propio Julián.

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Lo que viene para la Selección argentina en el Mundial 2026

Con el triunfo ante Argelia (3-0), la Selección argentina deberá afrontar los otros dos partidos con el objetivo de terminar como líder del grupo, pero tendrá una tranquilidad muy marcada tras la goleada inicial.

Argentina tendrá primero el choque con Austria el lunes 22 de junio, un rival complicado y un duelo que definirá la clasificación.

El sábado 27 cerrará la fase de grupos con Jordania, el adversario más débil de la zona aunque no va a confiarse para poder terminar primero en el Grupo J.