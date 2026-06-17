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Tristemente célebre

Se viralizó por referirse a Francia como un país africano, pero el argentino se defendió con un duro descargo

La polémica más importante entre Francia y Senegal tuvo lugar fuera del campo de juego por los supuestos dichos de un relator argentino que desataron la polémica

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El relator de Francia - Senegal está envuelto en una polémica.

El relator de Francia - Senegal está envuelto en una polémica.

En la red social X (ex Twitter) se viralizó un video en el que se escucha la voz del relator argentino Nicolás Haase durante un partido del Mundial 2026, quien se refiere a Senegal como "Senegral" y luego asegura que "ambos equipos africanos" están empatados, en referencia a Francia; causando una polémica que atravesó las fronteras.

No obstante, fue el mismo periodista quien comunicó un descargo explicando qué sucedió realmente mientras que se mostró consternado por el mal momento que está viviendo ante las falsas acusaciones.

Nicolás Haase
El periodista Nicol&aacute;s Haase est&aacute; en el centro de la pol&eacute;mica por el partido de Francia vs. Senegal.

El periodista Nicolás Haase está en el centro de la polémica por el partido de Francia vs. Senegal.

El audio de la polémica en Francia - Senegal

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El descargo del relator de Francia - Senegal

Nicolás Haase, periodista argentino y relator en DSports, realizó un comunicado para explicar lo sucedido: "Después de una hermosa jornada de trabajo relatando Francia-Senegal y Argentina-Argelia, me encuentro con una situación que me entristece".

Nicolás Haase
El relator fue designado para el partido entre Francia y Senegal.

El relator fue designado para el partido entre Francia y Senegal.

En las últimas horas comenzó a circular un audio/video manipulado digitalmente en el que se me hace decir algo que jamás dije. En las últimas horas comenzó a circular un audio/video manipulado digitalmente en el que se me hace decir algo que jamás dije.

"No se trata de una frase sacada de contexto, sino de una alteración deliberada del contenido original. Invito a quienes tengan dudas a escuchar la transmisión completa y original, que hoy está al alcance de todos", continuó explicando el periodista.

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"Quienes me conocen saben que siempre me he manejado con respeto dentro y fuera de mi trabajo. Estoy absolutamente en contra del racismo, la discriminación y cualquier forma de agresión o violencia verbal", escribió en sus redes el argentino.

La mentira puede viralizarse rápido. La verdad sigue estando en el audio original. La mentira puede viralizarse rápido. La verdad sigue estando en el audio original.

"Gracias a todos los que se toman el tiempo de verificar la información antes de compartirla", concluyó Nicolás Haase, quien se hizo tristemente célebre por algo que no realizó.

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