Se viralizó por referirse a Francia como un país africano, pero el argentino se defendió con un duro descargo

Nicolás Haase El relator fue designado para el partido entre Francia y Senegal.

En las últimas horas comenzó a circular un audio/video manipulado digitalmente en el que se me hace decir algo que jamás dije. En las últimas horas comenzó a circular un audio/video manipulado digitalmente en el que se me hace decir algo que jamás dije.

"No se trata de una frase sacada de contexto, sino de una alteración deliberada del contenido original. Invito a quienes tengan dudas a escuchar la transmisión completa y original, que hoy está al alcance de todos", continuó explicando el periodista.

Embed Es un edit ese video, dejo el video original de la transmicion, en ningun momento dice eso pic.twitter.com/K20YW7Pagv — kenan.btz (@KenanBtz) June 17, 2026

"Quienes me conocen saben que siempre me he manejado con respeto dentro y fuera de mi trabajo. Estoy absolutamente en contra del racismo, la discriminación y cualquier forma de agresión o violencia verbal", escribió en sus redes el argentino.

La mentira puede viralizarse rápido. La verdad sigue estando en el audio original. La mentira puede viralizarse rápido. La verdad sigue estando en el audio original.

"Gracias a todos los que se toman el tiempo de verificar la información antes de compartirla", concluyó Nicolás Haase, quien se hizo tristemente célebre por algo que no realizó.