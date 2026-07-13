¿Perdió las Casillas?: el arquero manifestó que "esperaba mucho más" de la Selección argentina en el Mundial

Iker Casillas levantó la Copa del Mundo y ahora apuntó contra los actuales.

Iker Casillas criticó a la Albiceleste antes de un posible enfrentamiento

El ex arquero del Real Madrid evaluó de manera minuciosa el camino que ha recorrido la Albiceleste para meterse entre los cuatro mejores equipos del torneo norteamericano.

Desde su perspectiva, el desgaste acumulado tras afrontar extenuantes prórrogas en las llaves previas de eliminación directa ha comenzado a pasarle una factura muy alta al rendimiento colectivo del equipo.

Lejos de sumarse a los elogios generalizados por la clasificación, el ex deportista puso el foco en las dificultades estratégicas que ha evidenciado el campeón del mundo para resolver sus compromisos recientes describiéndola como "cansada y sin argumentos".

"Este último partido de Argentina (triunfo frente a Suiza por 3 a 1) es un poco más de lo que venimos hablando. Yo no he visto una Selección, de las 4 que están ahí, que con tan poco haya conseguido tanto", agregó Casillas.

A Argentina se la ve cansada y sin argumentos. A Argentina se la ve cansada y sin argumentos.

"Se espera quizás con un poco más de Argentina. Ha cumplido, está ahí y es la campeona del mundo que va a defender a ver quién le puede quitar ese cetro", explicó Iker Casillas.

En 2010 la selección de España se consagró campeona de la Copa del Mundo.

En cuartos Iker Casillas también se había referido a la Selección argentina

En la previa del partido que enfrentó a la Selección argentina y a la de Suiza, el ex capitán de la Furia Roja publicó en su cuenta oficial de X (ex Twitter) un comentario donde puso en dudas la clasificación de la Albiceleste.

No dará la sorpresa Suiza en semifinales,no? Siempre hay un favorito que se cae… — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 12, 2026

Allí deslizó que quizás Suiza podía quedarse con un triunfo que catalogó como sorpresivo, además de especular que "siempre hay un favorito que se cae".