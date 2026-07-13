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Criticó a la Albiceleste

¿Perdió las Casillas?: el arquero manifestó que "esperaba mucho más" de la Selección argentina en el Mundial

El legendario ex arquero español analizó el presente futbolístico del combinado conducido por Lionel Scaloni y sembró dudas sobre su resto físico y futbolístico

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Iker Casillas se refrió a la situación de la Selección argentina.

Iker Casillas se refrió a la situación de la Selección argentina.

La antesala del trascendental compromiso de semifinales en la Copa del Mundo 2026 continúa sumando voces de enorme peso dentro del planeta fútbol y ahora se sumó la voz de un campeón del mundo que sorprendió a todos: Iker Casillas, quien se expresó en contra de la Selección argentina.

A medida que se acerca la hora del histórico enfrentamiento frente a Inglaterra, diversas leyendas internacionales comenzaron a desglosar el rendimiento de los equipos que siguen en carrera por el ansiado título de la FIFA.

Sus declaraciones no tardaron en replicarse con fuerza en los principales portales deportivos de nuestro país, generando opiniones encontradas entre los aficionados debido al momento crucial en el que llegan sus observaciones.

Iker Casillas levantó la Copa del Mundo y ahora apuntó contra los actuales.

Iker Casillas levantó la Copa del Mundo y ahora apuntó contra los actuales.

Iker Casillas criticó a la Albiceleste antes de un posible enfrentamiento

El ex arquero del Real Madrid evaluó de manera minuciosa el camino que ha recorrido la Albiceleste para meterse entre los cuatro mejores equipos del torneo norteamericano.

Desde su perspectiva, el desgaste acumulado tras afrontar extenuantes prórrogas en las llaves previas de eliminación directa ha comenzado a pasarle una factura muy alta al rendimiento colectivo del equipo.

Lejos de sumarse a los elogios generalizados por la clasificación, el ex deportista puso el foco en las dificultades estratégicas que ha evidenciado el campeón del mundo para resolver sus compromisos recientes describiéndola como "cansada y sin argumentos".

"Este último partido de Argentina (triunfo frente a Suiza por 3 a 1) es un poco más de lo que venimos hablando. Yo no he visto una Selección, de las 4 que están ahí, que con tan poco haya conseguido tanto", agregó Casillas.

A Argentina se la ve cansada y sin argumentos. A Argentina se la ve cansada y sin argumentos.

"Se espera quizás con un poco más de Argentina. Ha cumplido, está ahí y es la campeona del mundo que va a defender a ver quién le puede quitar ese cetro", explicó Iker Casillas.

En 2010 la selección de España se consagró campeona de la Copa del Mundo.

En 2010 la selección de España se consagró campeona de la Copa del Mundo.

En cuartos Iker Casillas también se había referido a la Selección argentina

En la previa del partido que enfrentó a la Selección argentina y a la de Suiza, el ex capitán de la Furia Roja publicó en su cuenta oficial de X (ex Twitter) un comentario donde puso en dudas la clasificación de la Albiceleste.

Allí deslizó que quizás Suiza podía quedarse con un triunfo que catalogó como sorpresivo, además de especular que "siempre hay un favorito que se cae".

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