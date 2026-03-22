Nico Paz y Máximo Perrone fueron figuras en la Serie A: goleada y piropos para los argentinos

La apertura del marcador llegó gracias a Assane Diao a los 7 minutos, luego Anastasios Douvikas amplió el resultado (a los 29) y ya en el segundo tiempo Martin Baturina (a los 48) puso el 3 a 0. Más allá que los dos argentinos habían sido parte fundamental del gran desempeño del conjunto italiano, aún no habían logrado anotarse en la tabla de goleadores.

Sin embargo, los goles albicelestes iban a llegar. Nicolás Paz recibió el centro de Alberto Moreno y con un zurdazo exquisito al primer palo convirtió el 4 a 0 parcial. Y si, lo celebró el Como y los hinchas argentinos ya que el mediocampista fue convocado para los próximos amistosos y todo indica que será parte del próximo Mundial.

Embed GOL de NICO PAZ y el #Como GOLEA 4-0 al #Pisa. pic.twitter.com/o09b0DjTjS — Deportes Al Taco (@DeportesAlTacok) March 22, 2026

Luego, a los 81 minutos, fue el turno de Máximo Perrone para clavar su nombre en la planilla de goleadores. El trámite fue sencillo porque recibió un centro desde el sector derecho de Nicolas Kuhn y el argentino solo tuvo que empujarla al fondo de la red.

Embed MÁXIMO PERRONE SUMA SU GOL EN EL ¡5-0! DE COMO VS PISA.



Recordemos que fue citado por Scaloni para los amistosos de Argentina. pic.twitter.com/DNOhJBOmDt https://t.co/6xSazbEGh3 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 22, 2026

De esta manera el Como sigue causando sensación en la Serie A mientras que Lionel Scaloni continúa atento al desempeño de dos jugadores que le pueden brindar mucho a la Selección argentina teniendo en cuenta que Nicolás Paz tiene 21 años mientras que Máximo Perrone tiene 23.

Embed - GOLES ARGENTINOS DE NICO PAZ Y MÁXIMO PERRONE, EN PALIZA DEL COMO AL PISA | Como 5-0 Pisa | RESUMEN

Nicolás Paz y Máximo Perrone llevan al Como a la Champions League

Nicolás Paz - Como Nico Paz tiene todo listo para ser parte de la Selección argentina en el próximo Mundial.

Con los tres puntos obtenidos frente al Pisa el Como se ubica en la cuarta posición de la Serie A con 57 puntos, en una liga que tiene como puntero al Inter de Lautaro Martínez con 68 puntos.

Es así que clasifica directamente a la Champions League, dejando por detrás a equipos poderosos como la Juventus (54), la Roma (51), la Lazio (43), entre otros.

En la próxima fecha, la 31, visitará al Udinese el lunes 6 de abril. Antes de ese compromiso ambos jugadores serán parte de los partidos amistosos de la Selección argentina el viernes 27 de marzo frente a Mauritania y el 31 contra Zambia; los dos partidos se disputarán en La Bombonera y las entradas estarán disponibles a partir del lunes 23.