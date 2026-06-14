Los partidos de este lunes 15 de junio en el Mundial 2026: debutan España y Uruguay

Las selecciones de España y Uruguay debutarán este lunes 15 de junio en el Mundial 2026 cuando disputen sus respectivos partidos correspondientes a la primera fecha del Grupo H.
España y Uruguay debutarán este lunes 15 de junio en el Mundial 2026 cuando disputen sus respectivos partidos correspondientes a la primera fecha del Grupo H.
Las selecciones de España y Uruguay debutarán este lunes 15 de junio en el Mundial 2026 cuando disputen sus respectivos partidos correspondientes a la primera fecha del Grupo H.
La primera de estas selecciones en salir a la cancha será España, que a las 13:00 (hora de Argentina) se enfrentará con Cabo Verde, un rival que tendrá su debut absoluto en Mundiales. El encuentro se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), mientras que el árbitro será el jordano Adham Makhadmeh. Transmite en vivo Radio Nihuil.
España, que tiene como principal figura a Lamine Yamal, es la vigente campeona de Europa y llega a este Mundial como una de las grandes candidatas a quedarse con el título.
En las últimas ediciones la suerte no estuvo del lado de los españoles, ya que tras su consagración en Sudáfrica 2010, quedaron eliminados en la fase de grupos de Brasil 2014, mientras que en Rusia 2018 y Qatar 2022 cayeron en los octavos de final por penales.
Más tarde, a las 19:00, con TV por El Siete y transmisión de Radio Nihuil, será el turno de Uruguay, que tendrá un interesante enfrentamiento con Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami.
La selección “Charrúa”, que tuvo problemas y demoras para viajar este domingo desde Cancún a Miami, es candidata a quedarse con el triunfo sin mayores inconvenientes, pero no saldrá tan confiada a la cancha para que no le pase lo mismo que a la Argentina en su estreno en Qatar 2022.
Si bien tiene un plantel con nombres muy interesantes, la selección de Uruguay estuvo envuelta en varias polémicas en el último tiempo por la relación de los jugadores con el DT, que es el argentino Marcelo Bielsa y que una vez finalizado el Mundial dejará el cargo.
Estos partidos serán observados con especial atención por el cuerpo técnico de la Selección argentina, ya que en caso de avanzar a los 16avos de final se enfrentará con un oponente de este Grupo H.
Este lunes también se llevarán a cabo los dos partidos correspondientes a la primera fecha del Grupo G, que serán los de Bélgica vs Egipto (a las 16:00) e Irán vs Nueva Zelanda (a las 22:00).