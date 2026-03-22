Inicio Ovación Mundial Gustavo Alfaro
Clases de retórica

"Los ecos de los espacios vacíos sonaban fuerte": Gustavo Alfaro se expresó fiel a su estilo

Gustavo Alfaro, encargado de dirigir a la Selección de Paraguay en el Mundial, brindó un testimonio enriquecedor fiel a su estilo

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Gustavo Alfaro hizo gala de su oratoria para hablar del próximo Mundial.

Gustavo Alfaro hizo gala de su oratoria para hablar del próximo Mundial.

La Selección de Paraguay volverá a disputar un Mundial tras más de 15 años (su última participación fue en Sudáfrica 2010) y el encargado de comandar el equipo es Gustavo Alfaro, entrenador argentino que logró campeonatos con Arsenal y Boca Juniors, entre otros.

Ahora tendrá el desafío de lograr un buen papel en la cita máxima luego de clasificar en la séptima posición de las Eliminatorias de la Conmebol con 28 puntos, misma cantidad que sumó Colombia, Uruguay y Brasil, pero con peor diferencia de gol.

Gustavo Alfaro
Gustavo Alfaro se prepara para el Mundial que se realizar&aacute; en M&eacute;xico, Estados Unidos y Canad&aacute;.

Gustavo Alfaro se prepara para el Mundial que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

Las contundentes declaraciones de Gustavo Alfaro en la previa del Mundial

Gustavo Alfaro tiene una forma de declarar única donde en cada conferencia de prensa busca transmitir más que un mensaje y aprovecha para hacer gala de su excelente oratoria para expresar sus conceptos. En este caso se refirió al rol que tendrá la Selección de Paraguay en el próximo Mundial: "No podemos prometer victorias. Prometemos luchar con la garra y con la dedicación con la que la historia siempre definió a esta selección".

El entrenador recordó el papel de Paraguay en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde el equipo guaraní cayó en cuartos de final frente a España por 1 a 0 en un partido muy reñido (luego el conjunto europeo se coronó como campeona del mundo): "Estuve en el Ellis Park de Johannesburgo. Al final del partido sentí tristeza porque el equipo de Tata Martino estuvo cerca de una victoria que hubiese sido épica".

"Pero como hincha del fútbol sudamericano me sentía reconfortado porque esos guerreros habían dejado la piel. Esa piel me trae a esta piel. La tierra colorada es la huella digital de este país", explicó el técnico argentino.

Paraguay - España
Gustavo Alfaro se refiri&oacute; a partido de Paraguay que casi logra un resultado hist&oacute;rico.

Gustavo Alfaro se refirió a partido de Paraguay que casi logra un resultado histórico.

Para finalizar, envió un mensaje a cada paraguaya y paraguayo que alentará por su equipo en el Mundial 2026: "Cada día qué transcurre es uno menos que queda para jugar la Copa del Mundo. Hace ya casi dos años, en mi primera conferencia de prensa, dije que venía a diseñar un sueño".

Y continuó con un tono propio de un momento épico: "En aquel momento los ecos de los espacios vacíos sonaban fuerte. Hoy ese espacio está colmado por un país entero. Es el momento de ir a conquistar y defender el prestigio. Contamos con el apoyo de todo un país, la garra, el hambre, la ilusión y el corazón de nuestros muchachos que dejarán la vida por estos colores".

Convocados Selección de Paraguay
La lista de convocados por Gustavo Alfaro para los pr&oacute;ximos amistosos.

La lista de convocados por Gustavo Alfaro para los próximos amistosos.

Los partidos que tiene por delante Gustavo Alfaro

Antes de disputar el Mundial la Selección de Paraguay pactó dos partidos amistosos: contra Grecia el viernes 27 y contra Marruecos el martes 31.

Luego, ya en la cita máxima del fútbol, compartirá el grupo D con Estados Unidos y Australia mientras que aguarda por el ganador del Repechaje europeo que saldrá de Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo.

Temas relacionados:

Más sobre Mundial

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas