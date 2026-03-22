"Los ecos de los espacios vacíos sonaban fuerte": Gustavo Alfaro se expresó fiel a su estilo

El entrenador recordó el papel de Paraguay en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde el equipo guaraní cayó en cuartos de final frente a España por 1 a 0 en un partido muy reñido (luego el conjunto europeo se coronó como campeona del mundo): "Estuve en el Ellis Park de Johannesburgo. Al final del partido sentí tristeza porque el equipo de Tata Martino estuvo cerca de una victoria que hubiese sido épica".

"Pero como hincha del fútbol sudamericano me sentía reconfortado porque esos guerreros habían dejado la piel. Esa piel me trae a esta piel. La tierra colorada es la huella digital de este país", explicó el técnico argentino.

Paraguay - España Gustavo Alfaro se refirió a partido de Paraguay que casi logra un resultado histórico.

Para finalizar, envió un mensaje a cada paraguaya y paraguayo que alentará por su equipo en el Mundial 2026: "Cada día qué transcurre es uno menos que queda para jugar la Copa del Mundo. Hace ya casi dos años, en mi primera conferencia de prensa, dije que venía a diseñar un sueño".

Y continuó con un tono propio de un momento épico: "En aquel momento los ecos de los espacios vacíos sonaban fuerte. Hoy ese espacio está colmado por un país entero. Es el momento de ir a conquistar y defender el prestigio. Contamos con el apoyo de todo un país, la garra, el hambre, la ilusión y el corazón de nuestros muchachos que dejarán la vida por estos colores".

Convocados Selección de Paraguay La lista de convocados por Gustavo Alfaro para los próximos amistosos.

Los partidos que tiene por delante Gustavo Alfaro

Antes de disputar el Mundial la Selección de Paraguay pactó dos partidos amistosos: contra Grecia el viernes 27 y contra Marruecos el martes 31.

Luego, ya en la cita máxima del fútbol, compartirá el grupo D con Estados Unidos y Australia mientras que aguarda por el ganador del Repechaje europeo que saldrá de Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo.