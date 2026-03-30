Lionel Scaloni reveló que tiene "bastante clara" la lista del Mundial

Aunque la nómina es amplia, el entrenador campeón del mundo hizo hincapié en que hay jugadores que corren con cierta ventaja: "Todos sabemos lo que significa jugar los últimos partidos, los que llevan tiempo con nosotros cuentan con ventaja porque los conocemos."

Ahora comienza el sprint final en la preparación con el Mundial muy cerca, pero el trabajo del seleccionador continúa: "Estos dos meses se intenta estar cerca de ellos, seguir hablando. Pero es complejo, a veces la cabeza juega un papel importante. Por suerte ya la pasamos y lo importante es que lleguen bien del aspecto físico".

Lionel Scaloni - Walter Samuel Lionel Scaloni junto a Walter Samuel en el entrenamiento matutino.

Lionel Scaloni confirmó a Messi como titular

A partir de las 20.15 la Selección argentina jugará el último amistoso en el país antes del Mundial contra Zambia en La Bombonera, donde el capitán será titular: "Messi irá desde el inicio mañana, quería darle a Julián un poco de descanso y a Nico González también, darle posibilidad a otros chicos".

Además, reveló que Nicolás Otamendi también será de la partida luego de referirse a los rivales de la Argentina en el Grupo J del Mundial 2026: "El único de los rivales que no vimos fue Jordania; vimos un rato a Austria y el partido de Argelia. Otamendi merece vivir su último partido acá."

En cuanto al amistoso contra Mauritania donde la Selección dejó una imagen algo preocupante, manifestó: "El equipo dio muestras de que tiene regularidad; tenemos una camiseta que representa dar el máximo siempre. Mi sensación es que fue solo un mal partido".