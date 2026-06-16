La tercera fue la vencida para la Selección argentina y debutó en el Mundial 2026 con una goleada ante Argelia

A lo largo de su historia, la Argentina tuvo complicaciones en sus debuts mundialistas, ya que ganó en 11 de ellos, empató en dos ocasiones y perdió en otras 6.

enzo 1 Un debut soñado de la Selección argentina en el Mundial 2026.

Además, la última vez que había ganado por más de un gol en un estreno era el 4-0 ante Grecia en Estados Unidos 1994.