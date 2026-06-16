La tercera fue la vencida para la Selección argentina y debutó en el Mundial 2026 con una goleada ante Argelia

La Selección argentina hizo su estreno en el Mundial 2026 con una goleada ante su par de Argelia por la primera fecha del Grupo J e inició de la mejor manera su 19na participación en una Copa del Mundo, competencia que ganó en 1978, 1986 y 2022.
La Selección argentina no ganaba en el debut desde Brasil 2014 y rompió esa racha ante Argelia para empezar de la mejor manera el Mundial 2026
La Selección argentina hizo su estreno en el Mundial 2026 con una goleada ante su par de Argelia por la primera fecha del Grupo J e inició de la mejor manera su 19na participación en una Copa del Mundo, competencia que ganó en 1978, 1986 y 2022.
A lo largo de su historia, la Argentina tuvo complicaciones en sus debuts mundialistas, ya que ganó en 11 de ellos, empató en dos ocasiones y perdió en otras 6.
Además, la última vez que había ganado por más de un gol en un estreno era el 4-0 ante Grecia en Estados Unidos 1994.
Los últimos debuts en Mundiales habían sido malos recuerdos a la Selección argentina, ya que en Rusia 2018 protagonizó un verdadero papelón al igualar 1-1 ante Islandia, mientras que en Qatar 2022 sufrió un golpe durísimo al caer 2-1 frente a Arabia Saudita, aunque finalmente se logró reponer para gritar campeón unas semanas después.
Esta vez la tercera fue la vencida para la Selección argentina, y por partida doble, ya que las dos veces que había debutado como campeón vigente, en 1982 y 1990, había perdido (1-0) ante Bélgica y Camerún, respectivamente.