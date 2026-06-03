La Selección argentina alertó a un futbolista por un posible llamado a último momento al Mundial

Quién es el futbolista que podía sumarse a la Selección argentina
Emiliano Buendía es el jugador al que Lionel Scaloni y compañía le advirtieron que postergue sus vacaciones por si acaso tengan que convocarlo a último momento al Mundial dada la cantidad de lesiones que padecen varios futbolistas de la Selección argentina.
Emiliano Buendía formó parte de la lista preliminar de 55 jugadores en carpeta para la Copa del Mundo 2026 pero luego quedó fuera en el recorte por la inclusión de otros jugadores en su puesto (volante ofensivo/extremo).
La temporada de Buendía en el Aston Villa fue de parabienes. Disputó 54 partidos entre la Premier League, FA Cup y Europa League y convirtió 11 goles, brindando 9 asistencias. Además se consagró campeón de la Europa League con los Villanos, marcando un gol en la final y en la semi.
Todos los lesionados de la Selección argentina
Leandro Paredes: desgarro en el isquiotibial de su pierna derecha
Lionel Messi: contractura muscular
Dibu Martínez: fractura en uno de sus dedos de la mano izquierda
Nicolás González, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina: desgarrados (González y Molina casi con el alta)
Nico Paz: molestia en la rodilla izquierda