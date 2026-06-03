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Copa del Mundo 2026

La Selección argentina alertó a un futbolista por un posible llamado a último momento al Mundial

Lionel Scaloni alertó a un futbolista que quedó fuera de la lista de 26 para que postergue sus vacaciones por un posible llamado a último momento

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Lionel Scaloni alertó a un futbolista fuera de la lista de 26 por un posible llamado al Mundial a último momento. 

Lionel Scaloni alertó a un futbolista fuera de la lista de 26 por un posible llamado al Mundial a último momento. 

Los días previos a la Copa del Mundo 2026 serán claves para la Selección argentina dada la cantidad de afectados físicamente que tiene el plantel de Lionel Scaloni. Los amistosos ante Honduras e Islandia serán una prueba exigente para que el entrenador determine si la nómina de 26 convocados sufrirá modificaciones o no.

En este panorama, el cuerpo técnico de la Selección argentina alertó a uno de los futbolistas que quedó fuera de la lista de 26 para que postergue sus vacaciones y que continúe con los entrenamientos por si recibe un llamado de último momento ante las complicaciones físicas que existen en el plantel.

buendia scaloni
Lionel Scaloni llamó a Emiliano Buendía para pedirle que postergue sus vacaciones por un posible llamado de urgencia al Mundial.

Lionel Scaloni llamó a Emiliano Buendía para pedirle que postergue sus vacaciones por un posible llamado de urgencia al Mundial.

Quién es el futbolista que podía sumarse a la Selección argentina

Emiliano Buendía es el jugador al que Lionel Scaloni y compañía le advirtieron que postergue sus vacaciones por si acaso tengan que convocarlo a último momento al Mundial dada la cantidad de lesiones que padecen varios futbolistas de la Selección argentina.

Emiliano Buendía formó parte de la lista preliminar de 55 jugadores en carpeta para la Copa del Mundo 2026 pero luego quedó fuera en el recorte por la inclusión de otros jugadores en su puesto (volante ofensivo/extremo).

emiliano buendia

La temporada de Buendía en el Aston Villa fue de parabienes. Disputó 54 partidos entre la Premier League, FA Cup y Europa League y convirtió 11 goles, brindando 9 asistencias. Además se consagró campeón de la Europa League con los Villanos, marcando un gol en la final y en la semi.

Todos los lesionados de la Selección argentina

Leandro Paredes: desgarro en el isquiotibial de su pierna derecha

Lionel Messi: contractura muscular

Dibu Martínez: fractura en uno de sus dedos de la mano izquierda

Nicolás González, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina: desgarrados (González y Molina casi con el alta)

Nico Paz: molestia en la rodilla izquierda

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