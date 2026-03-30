La razón por la que Lionel Scaloni terminó la conferencia de prensa de manera abrupta

Sobre el final del diálogo con los periodistas fue consultado sobre la lesión deJoaquín Panichelli y aunque el entrenador pudo esbozar algunas palabras, luego se quebró y se retiró.
La lesión de Panichelli que marcó a Lionel Scaloni
Joaquín Panichelli, delantero de Racing de Estrasburgo que buscaba hacerse un lugar en la lista de la Selección argentina de cara al Mundial 2026, en una lucha gol a gol con José Manuel López, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que sus aspiraciones quedaron truncas.
El jugador de 23 años no solo no podrá disputar la cita máxima, sino que además un posible pase al Atlético de Madrid también se verá afectado, teniendo en cuenta que la recuperación para este tipo de lesiones es de alrededor de seis meses.
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Lionel Scaloni SE EMOCIONÓ hablando sobre la lesión de Joaquín Panichelli y TUVO QUE IRSE de la conferencia.
La fuerte dolencia que sintió Panichelli fue en pleno entrenamiento con la Selección argentina, frente a esto hoy Lionel Scaloni manifestó: "Es muy difícil. Hablamos con él porque pidió hablar con nosotros y realmente fue muy emotivo. Lo que dijo tenía toda la razón, que no lo merecía".
Lionel Scaloni se quebró al referirse a la lesión de Panichelli
Sobre la lesión de Panichelli, el entrenador campeón del mundo reflexionó: "Y lo repetí el otro día, lo vuelvo a repetir, no lo merecía él, no lo merece ninguno, pero él particularmente es un laburante de esto y se había ganado esta convocatoria".
"Le dije que va a tener más chances si sigue así, tal como ya la tuvo. La verdad es que es un chico que contagia, estaba entrenando muy bien", continuó expresando Scaloni; sin embargo, la emoción o le permitió continuar: "Ya no hablo más".
Fue allí cuando pidió permiso y decidió finalizar la conferencia de prensa en un momento muy emotivo donde, una vez más, Lionel Scaloni se muestra empático con sus dirigidos.