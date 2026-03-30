La razón por la que Lionel Scaloni terminó la conferencia de prensa de manera abrupta

El jugador de 23 años no solo no podrá disputar la cita máxima, sino que además un posible pase al Atlético de Madrid también se verá afectado, teniendo en cuenta que la recuperación para este tipo de lesiones es de alrededor de seis meses.

Embed Lionel Scaloni SE EMOCIONÓ hablando sobre la lesión de Joaquín Panichelli y TUVO QUE IRSE de la conferencia.



No pudo seguir hablando. pic.twitter.com/L0kjhSJxlg — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 30, 2026

La fuerte dolencia que sintió Panichelli fue en pleno entrenamiento con la Selección argentina, frente a esto hoy Lionel Scaloni manifestó: "Es muy difícil. Hablamos con él porque pidió hablar con nosotros y realmente fue muy emotivo. Lo que dijo tenía toda la razón, que no lo merecía".

Lionel Scaloni Lionel Scaloni no logró finalizar la conferencia de prensa como correspondía.

Lionel Scaloni se quebró al referirse a la lesión de Panichelli

Sobre la lesión de Panichelli, el entrenador campeón del mundo reflexionó: "Y lo repetí el otro día, lo vuelvo a repetir, no lo merecía él, no lo merece ninguno, pero él particularmente es un laburante de esto y se había ganado esta convocatoria".

"Le dije que va a tener más chances si sigue así, tal como ya la tuvo. La verdad es que es un chico que contagia, estaba entrenando muy bien", continuó expresando Scaloni; sin embargo, la emoción o le permitió continuar: "Ya no hablo más".

Fue allí cuando pidió permiso y decidió finalizar la conferencia de prensa en un momento muy emotivo donde, una vez más, Lionel Scaloni se muestra empático con sus dirigidos.