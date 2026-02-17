La maldición de la Selección de España: nueva baja clave antes de la Finalissima y el Mundial

La maldición de la Selección de España

La Selección de España se consagró en el Mundial de Sudáfrica 2010 al vencer por 1 a 0 a Países Bajos con el recordado gol de Andrés Iniesta, consiguiendo su única Copa del Mundo. Además, tiene cuatro títulos de la Eurocopa (1964, 2008, 2012 y 2024), aunque ese poderío continental todavía no se refleja con la misma fuerza en el resto del planeta.

Ante esto, buenas son las oportunidades de seguir haciendo crecer la vitrina de los trofeos teniendo en cuenta que este año disputarán la Finalissima y el Mundial. Sin embargo, el panorama no es tan positivo como podría serlo: Pedri, Marc Cucurella, Mikel Merino, Samu Aghehowa son algunos de los jugadores que enfrentan problemas físicos.

El entrenador del conjunto europeo está haciendo malabares para poder crear la lista de convocados que alguna vez analizó y soñó, pero todo indica que esto no podrá ser así porque ahora recibió la noticia que Nico Williams, delantero de Athletic Club que fue pretendido por el Barcelona, no podrá asistir a los compromisos de la Selección española.

Nico Williams La Selección de España pierde velocidad y gol.

Nico Williams: una sensible baja para la Selección de España

El extremo tiene 23 años, pero parece que jugara en la Primera División del fútbol español desde siempre. Rápidamente convirtió sus esperanzas en goles en su club para, luego, lograr afianzarse en la Selección de España donde está haciendo una dupla joven y peligrosa con su amigo Lamine Yamal.

No obstante, arrastra una fuertísima pubalgia que se ha mostrado impredecible; así lo explicó Iñaki Williams, hermano del delantero: "Está mal, lleva con molestias desde septiembre. Con el pubis, hay días que estás muy bien y al siguiente que estás mal".

"Ya comenté la semana pasada que me había dicho que empezaba a ver la luz. Y ahora parece que ha retrocedido dos o tres pasos", manifestó el también delantero del Athletic Club.

Por su lado, el entrenador Ernesto Valverde también se refirió a la situación de su jugador estrella: "Nico tiene problemas y no está al cien por cien. No podemos seguir así. Seguimos trabajando en diferentes opciones, por el momento alternando tratamiento y competición, y si no se recupera, estamos considerando dejarlo descansar unas semanas para fortalecer la zona afectada".

Nico Williams Nico Williams tiene la mirada puesta en los compromisos de la Selección de España: toda indica que no llega.

La enfermería de la Selección de España

