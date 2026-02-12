Mundial 2026: se cansó de esperar a Lionel Scaloni y analiza jugar con otro equipo

Selección de España La Selección de España sufrió una dura baja de cara al Mundial 2026.

Mundial 2026: se cansó de esperar a la Selección argentina y analiza jugar con otro equipo

Mauricio Pellegrino tiene una etapa intachable como jugador ya que salió multicampeón en la etapa gloriosa de Vélez en los 90, luego ganó varios títulos en el Valencia y es el actual entrenador de Lanús, campeón de la Copa Sudamericana 2025.

Fue justamente en su etapa en España cuando hace 24 años fue padre de Mateo Pellegrino, actual delantero del Parma, quien - a pesar de sus buenos rendimientos - no fue convocado por la Selección argentina; por lo tanto, está analizando volver a calzarse la Roja ya que representó al conjunto europeo en la Sub 21.

La posibilidad de ser llamado con la Selección de España para disputar la Finalissima y el Mundial 2026 no es un simple sueño, es una realidad latente porque en las últimas horas se conoció la lesión de un delantero que se perfilaba para ser una de las estrellas del conjunto dirigido por Luis de la Fuente, por lo que el entrenador está buscando alternativas viables.

Mateo Pellegrino Mateo Pellegrino quiere jugar el Mundial 2026.

Objetivo Mundial 2026: la palabra de Mateo Pellegrino

Las posibilidades de asistir a los dos próximos torneos internacionales representando a la Selección de España está más cerca que nunca, pero Mateo Pellegrino es precavido, así lo manifestó en diálogo con ESPN: "Sinceramente, no me llamaron. Vi la noticia, pero no me dijeron nada. Trato de enfocarme en lo que debo hacer el fin de semana".

"Si uno pierde el foco, no hace las cosas bien. Para mí es lindo que se hable de la posibilidad; estoy agradecido por eso. Después se verá", continuó el delantero de 24 años.

Luego fue consultado sobre la posibilidad de un llamado de Lionel Scaloni con la Selección argentina, algo que todo indica que no sucederá: "No le cierro ninguna puerta, ni a clubes ni a selecciones. Pero me enfoco en lo que tengo que hacer ahora".

En febrero de 2025 Mateo Pellegrino llegó al Parma y ha disputado 39 partidos, con 12 goles en su haber, además de asistir en dos oportunidades.