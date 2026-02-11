Dura baja para la Selección de España: se lesionó un delantero clave para la Finalissima y el Mundial

ElMundial 2026 no es solo una cita futbolística de selecciones, significa el sueño de cada jugador de fútbol que comenzó a prepararse desde niño para defender los colores de su conjunto nacional. Sin embargo, sufrir una lesión en la previa de la cita máxima puede representar un momento devastador.
Esto le sucedió a uno de los delanteros de la Selección de España, quien se quedará sin la Finalissima y sin el Mundial; una noticia que conmocionó tanto a los hinchas del Porto, club en el que se desempeña, como a los seguidores de la Roja, que se quedarán sin sus goles.
La dura lesión del delantero en la previa del Mundial
Samu Aghehowa sufrió una grave lesión en el clásico ante Sporting de Lisboa y Luis de la Fuente, entrenador de la Selección de España, pierde una pieza clave de cara a los próximos desafíos que tienen por delante: primero frente a la Selección argentina por la Finalissima y, luego, el Mundial.
El delantero de 21 años, conocido como Samu, fue protagonista de una de las imágenes más tristes del fin de semana en Europa. Es que durante el entretiempo del clásico entre el Porto y el Sporting de Lisboa por la Primeira Liga de Portugal, el atacante debió ser retirado tras mostrar signos de mucho dolor.
Para colmo, los estudios confirmaron lo peor: el jugador español sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.
Se pierde el Mundial 2026 y la Finalissima
El panorama del delantero que representa a la Selección de España es desalentador porque en el Porto se había consolidado como un goleador implacable y, para el conjunto nacional representaba la frescura y la potencia necesaria para acompañar el esquema de Luis de la Fuente.
La recuperación para este tipo de lesiones demanda entre 7 y 9 meses, lo que deja al delantero fuera de toda competencia por lo que resta de 2026. Con esta baja, el cuerpo técnico español deberá buscar alternativas en el ataque para dos compromisos de altísimo nivel:
La Finalissima ante la Selección argentina.
El Mundial 2026.
Meses atrás, el delantero había declarado tras ser convocado por la Selección deEspaña: "Estoy viviendo un sueño, a veces no me lo creo". Ahora, el interrogante queda planteado: ¿quién será el encargado de ocupar su lugar en la lista de Luis de la Fuente?
Cuándo se jugará la Finalissima en la previa del Mundial
El trascendental encuentro se realizará el viernes 27 de marzo de 2026 a partir de las 15 (hora de Argentina) en un escenario conocido para el conjunto nacional: el estadio Lusail Stadium en Qatar, terreno de juego donde ganó el Mundial 2022.