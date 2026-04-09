Jugó tres Mundiales con la Selección argentina y ponderó la importancia de Lautaro Martínez en el Inter

"No es casualidad que los Nerazzurri hayan renacido cuando su capitán se recuperó de sus problemas de lesiones. Es una pieza clave del equipo. Y no solo por sus goles, sino también por otras cosas", continuó explicando el entrenador argentino.

Cuando le consultaron qué puntos positivos ve en el Toro, Crespo fue tajante: "Todo. Lo he seguido desde que era niño, sus primeros pasos en Europa, en el Inter, un entorno que conozco muy bien, luego los cantos de sirena de otros grandes clubes que lo cortejaban, pero él nunca quiso separarse de su amor. Esta demostración de lealtad lo ha convertido en un símbolo. Técnica, táctica y físicamente, ha crecido muchísimo".

Lautaro Martínez Lautaro Martínez es una fija en las convocatorias de la Selección argentina.

Hernán Crespo, quien convirtió 45 goles en 117 partidos con la camiseta del Inter, habló sobre el olfato goleador del delantero de 28 años: "Presiente el gol, lo ve incluso antes de que el balón le llegue. Pongamos un ejemplo: su primer gol contra la Roma. Thuram hace una jugada brillante por la derecha y ataca el primer palo con una determinación propia de los delanteros centro con verdadera ambición. El gol es una consecuencia lógica".

La lesión del Toro que lo dejó fuera de la última convocatoria de la Selección argentina

En febrero de 2026 Lautaro Martínez sufrió una distensión en el sóleo de la pierna izquierda y estuvo fuera de las canchas durante más de un mes, pero el fin de semana regresó para aportar su cuota goleadora en la paliza que le dio el Inter a la Roma. Sin embargo, cuando estuvo lesionado el equipo italiano se quedó fuera de la Champions League en los playoffs frente al Bodo/Glimt de Noruega: "¿Jugó Lautaro en el partido decisivo, el de vuelta en San Siro contra el Bodo? No, y esa podría ser la explicación de una mala noche".

"Lautaro es un activo para su equipo y un problema para el rival: nunca saben cómo marcarlo, se mueve por todo el campo, tiene un disparo preciso desde fuera del área y es letal en el área. ¿Dónde más se puede encontrar un delantero más completo en la liga italiana? ¿Quién lidera la tabla de goleadores de la Serie A? Él. ¿Quién es el delantero al que más temen los defensores? Él. Entonces, ¿de qué estamos hablando?", analizó el ex goleador de la Selección argentina.

Y, para concluir, lanzó: "Los resultados hablan por sí solos. Con él en la cancha, ganás; sin él, te arriesgás. Cuando el equipo atravesaba una mala racha, Lautaro, casualmente, no estaba en forma o estaba lesionado. No es solo un goleador, es un ejemplo para sus compañeros".