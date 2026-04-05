Video: Lautaro Martínez convirtió el gol más rápido de su carrera en la goleada del Inter frente a la Roma

El partido que tenía por delante no era para nada sencillo ya que se encontraba la Roma, histórico equipo italiano que está luchando para clasificar a los torneos internacionales.

Cuando apenas se jugaba el primer minuto de juego Marcus Thuram desbortó por la derecha y su centro al area encontró al Toro, quien mandó la pelota al fondo de la red.

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SOLO UN MINUTÓ TARDÓ EL NERAZZURRO EN ABRIR EL MARCADOR



JUGADÓN DE THURAM POR BANDA Y DEFINIÓ EL TORO, LAUTARO MARTÍNEZ pic.twitter.com/Ytm5Nqurih — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) April 5, 2026

Luego, en el minuto 52, volvió a marcar. De esta manera llegó a los 15 gritos en la Serie A y convirtiéndose en il capocannoniere del torneo.

Embed DOBLE DEL TORO LAUTARO MARTÍNEZ EN SU VUELTA.



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Lautaro Martínez convirtió por duplicado en el triunfo del Inter

Lautaro Martínez convirtió dos goles en la victoria por 5 a 2 frente a la Roma en un encuentro que tuvo a Marcus Thuram como otra de sus figuras ya que el francés colaboró con un gol y dos asistencias (ambas al Toro). El delantero argentino fue reemplazado a los 58 minutos y recibió el aplauso de los hinchas del Negriazul.

Lautaro Martínez Lautaro Martínez es ídolo en el Inter.

De esta manera, todo indica que el Inter se consagrará campeón de la Serie A, ya que tras golear al equipo de la capital alcanzó los 72 puntos y le sacó nueve de ventaja al Milan, su más inmediato perseguidor.

Por delante quedan tan solo siete fechas, por lo que la diferencia se hace aún más significativa. Además, el Inter recuperó a Lautaro Martínez, goleador, capitán y figura.