Jugó con Messi y se largó a llorar en la previa de su debut en el Mundial 2026

alfaro gomez Gustavo Alfaro abrazó a Gómez en la previa del debut en el Mundial 2026.

Diego Gómez, ex compañero de Lionel Messi en el Inter Miami, rompió en llanto después de decir: "Estoy muy contento de poder representar a mi país. Que después de mucho logramos una clasificación. Y la verdad que.... me conocen a mí, que yo soy muy emocional. Trataré de dar el 100% para darle alegrías a toda la gente ".

Visiblemente emocionado, el futbolista recibió el abrazo del DT argentino Gustavo Alfaro quien estaba a su lado y reflexionó: "No hay palabras, esto es lo que sentimos. Es lo que sentimos. Y es lo que siente todo Paraguay. Eso sienten todos nuestros jugadores".