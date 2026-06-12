Jugó con Messi y se largó a llorar en la previa de su debut en el Mundial 2026

Paraguay debutará este viernes en el Mundial 2026 enfrentando a Estados Unidos, en Los Ángeles, y uno de sus futbolistas conmovió al mundo al no poder contener la emoción durante la conferencia de prensa.
Paraguay debutará este viernes en el Mundial 2026 y uno de sus futbolistas conmovió al mundo al no poder contener la emoción durante la conferencia de prensa
Paraguay debutará este viernes en el Mundial 2026 enfrentando a Estados Unidos, en Los Ángeles, y uno de sus futbolistas conmovió al mundo al no poder contener la emoción durante la conferencia de prensa.
Diego Gómez, ex compañero de Lionel Messi en el Inter Miami, rompió en llanto después de decir: "Estoy muy contento de poder representar a mi país. Que después de mucho logramos una clasificación. Y la verdad que.... me conocen a mí, que yo soy muy emocional. Trataré de dar el 100% para darle alegrías a toda la gente ".
Visiblemente emocionado, el futbolista recibió el abrazo del DT argentino Gustavo Alfaro quien estaba a su lado y reflexionó: "No hay palabras, esto es lo que sentimos. Es lo que sentimos. Y es lo que siente todo Paraguay. Eso sienten todos nuestros jugadores".
Gómez, de solo 23 años, juega en el Brighton de Inglaterra y es uno de los jugadores más destacados de la selección de Paraguay que vuelve a disputar una Copa del Mundo después de 16 años.
Para el esperado debut de la Albirroja en el Mundial 2026 frente al anfitrión Estados Unidos, el director técnico Gustavo Alfaro fiel a su estilo táctico ordenado y sólido, planea armar un equipo muy competitivo.
Sin Alex Arce, quien estará como suplente, la probable formación de Paraguay sería con Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Júnior Alonso; Miguel Almirón, Andrés Cubas, Diego Gómez y Damián Bobadilla; Mauricio Magalhaes o Gustavo Caballero y Antonio Sanabria.