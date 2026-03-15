Inicio Ovación Mundial Copa Mundial de Fútbol 2026
Mundial 2026

Jugó con Messi, fue descartado por la Selección Argentina y se lesionó: puede perderse el Mundial 2026

El futbolista en cuestión pasó de tirar paredes con Messi a estar con un pie afuera del Mundial 2026 por una dura lesión

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
El futbolista duró diez minutos en cancha antes de la lesión. 

El futbolista duró diez minutos en cancha antes de la lesión. 

Un nombre que hace poco tiempo compartía entrenamientos y festejos con Lionel Messi en el Inter Miami hoy vive horas preocupantes de cara al próximo Mundial 2026, y las dudas se centran en si llegará en óptimas condiciones a la prestigiosa competencia.

Se trata de Benjamín Cremaschi, quien sufrió una grave lesión que pone en serio riesgo su participación en la próxima Copa del Mundo.

cremaschi messi.jpg
Benjam&iacute;n Cremaschi, con un pie afuera del Mundial 2026.

Benjamín Cremaschi, con un pie afuera del Mundial 2026.

Benjamín Cremaschi sufrió una dura lesión y puede perderse el Mundial 2026

El joven mediocampista, que decidió representar a los Estados Unidos tras no ser prioridad en las convocatorias de la Selección Argentina, se encontraba en un gran momento profesional tras su salto a Europa para jugar en el Parma.

Sin embargo, el destino le jugó una mala pasada en el último encuentro ante el Torino. Apenas transcurridos 10 minutos del primer tiempo, Cremaschi tuvo que abandonar el campo de juego con visibles gestos de dolor en una de sus rodillas.

Tras los estudios realizados en las últimas horas, el parte médico oficial indica que el excompañero de Messi padece una rotura del menisco externo de la rodilla izquierda.

cremaschi, parma
Cremaschi deber&aacute; recuperarse en tiempo r&eacute;cord para estar en la m&aacute;xima cita.

Cremaschi deberá recuperarse en tiempo récord para estar en la máxima cita.

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, los tiempos de rehabilitación juegan en contra del volante. Una lesión de esta magnitud suele requerir una intervención quirúrgica y un proceso de recuperación que oscila entre los 3 y 5 meses para volver al alto rendimiento.

Esta situación representa un golpe durísimo para el esquema de Mauricio Pochettino, técnico de la selección estadounidense, quien veía en Cremaschi a una pieza de recambio vital o incluso a un potencial titular para uno de los equipos anfitriones.

El grupo de Estados Unidos en el Mundial 2026

  • Estados Unidos (Anfitrión y cabeza de serie)
  • Australia (Bombo 2)
  • Paraguay (Bombo 3)
  • Ganador Play-off UEFA C (Bombo 4): El último integrante será Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo.

Temas relacionados:

Más sobre Mundial

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas