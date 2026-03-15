Jugó con Messi, fue descartado por la Selección Argentina y se lesionó: puede perderse el Mundial 2026

Un nombre que hace poco tiempo compartía entrenamientos y festejos con Lionel Messi en el Inter Miami hoy vive horas preocupantes de cara al próximo Mundial 2026, y las dudas se centran en si llegará en óptimas condiciones a la prestigiosa competencia.
Se trata de Benjamín Cremaschi, quien sufrió una grave lesión que pone en serio riesgo su participación en la próxima Copa del Mundo.
Benjamín Cremaschi sufrió una dura lesión y puede perderse el Mundial 2026
El joven mediocampista, que decidió representar a los Estados Unidos tras no ser prioridad en las convocatorias de la Selección Argentina, se encontraba en un gran momento profesional tras su salto a Europa para jugar en el Parma.
Sin embargo, el destino le jugó una mala pasada en el último encuentro ante el Torino. Apenas transcurridos 10 minutos del primer tiempo, Cremaschi tuvo que abandonar el campo de juego con visibles gestos de dolor en una de sus rodillas.
Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, los tiempos de rehabilitación juegan en contra del volante. Una lesión de esta magnitud suele requerir una intervención quirúrgica y un proceso de recuperación que oscila entre los 3 y 5 meses para volver al alto rendimiento.
Esta situación representa un golpe durísimo para el esquema de Mauricio Pochettino, técnico de la selección estadounidense, quien veía en Cremaschi a una pieza de recambio vital o incluso a un potencial titular para uno de los equipos anfitriones.
El grupo de Estados Unidos en el Mundial 2026
Estados Unidos (Anfitrión y cabeza de serie)
Australia (Bombo 2)
Paraguay (Bombo 3)
Ganador Play-off UEFA C (Bombo 4): El último integrante será Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo.