Jugó con Messi, fue descartado por la Selección Argentina y se lesionó: puede perderse el Mundial 2026

Sin embargo, el destino le jugó una mala pasada en el último encuentro ante el Torino. Apenas transcurridos 10 minutos del primer tiempo, Cremaschi tuvo que abandonar el campo de juego con visibles gestos de dolor en una de sus rodillas.

Tras los estudios realizados en las últimas horas, el parte médico oficial indica que el excompañero de Messi padece una rotura del menisco externo de la rodilla izquierda.

cremaschi, parma Cremaschi deberá recuperarse en tiempo récord para estar en la máxima cita.

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, los tiempos de rehabilitación juegan en contra del volante. Una lesión de esta magnitud suele requerir una intervención quirúrgica y un proceso de recuperación que oscila entre los 3 y 5 meses para volver al alto rendimiento.

Esta situación representa un golpe durísimo para el esquema de Mauricio Pochettino, técnico de la selección estadounidense, quien veía en Cremaschi a una pieza de recambio vital o incluso a un potencial titular para uno de los equipos anfitriones.

El grupo de Estados Unidos en el Mundial 2026