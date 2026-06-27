Inglaterra, invicto, Croacia y Ghana se clasificaron a 16avos en el Grupo L del Mundial 2026

Segundo, con 6 unidades, quedó Croacia tras ganarle 2 a 1 Ghana, en Filadelfia, un resultado que le permite a los africanos clasificarse entre los 8 mejores terceros con 4 unidades.

Petar Sucic y Nikola Vlasic marcaron los tantos de Croacia y Derrick Luckassen hizo el empate transitorio de Ghana que resignó su invicto y la posibilidad de quedar segundo.

Lo que viene para Inglaterra, Croacia y Ghana en el Mundial 2026

Inglaterra se enfrentará en 16avos de final a uno de los mejores terceros provenientes de los grupos E, H, I, J o K.

Croacia espera por el segundo del Grupo K (Colombia, Portugal o RD Congo).

Ghana se cruzará con el primero del Grupo K (Colombia o Portugal) o con el primero del Grupo C (Brasil), dependiendo de la combinación final de terceros clasificados.