Inglaterra, invicto, Croacia y Ghana se clasificaron a 16avos en el Grupo L del Mundial 2026

Inglaterra, Croacia y Ghana avanzaron en ese orden a los 16avos de final del Mundial 2026 tras jugarse los dos partidos correspondientes a la tercera fecha del Grupo L.
Inglaterra, Croacia y Ghana avanzaron en ese orden a los 16avos de final del Mundial 2026 tras jugarsela tercera fecha del Grupo L
Inglaterra, Croacia y Ghana avanzaron en ese orden a los 16avos de final del Mundial 2026 tras jugarse los dos partidos correspondientes a la tercera fecha del Grupo L.
En Nueva Jersey los ingleses aseguraron el invicto y el primer puesto al vencer por 2 a 0 a Panamá que ya estaba eliminada. Jude Bellingham y el capitán Harry Kane marcaron los goles del conjunto británico para llegar a 7 puntos.
Kane acumula 3 goles en el Mundial 2026 y con 11 tantos superó nada menos que a Gary Lineker como máximo goleador inglés en la Copa del Mundo.
Segundo, con 6 unidades, quedó Croacia tras ganarle 2 a 1 Ghana, en Filadelfia, un resultado que le permite a los africanos clasificarse entre los 8 mejores terceros con 4 unidades.
Petar Sucic y Nikola Vlasic marcaron los tantos de Croacia y Derrick Luckassen hizo el empate transitorio de Ghana que resignó su invicto y la posibilidad de quedar segundo.
Inglaterra se enfrentará en 16avos de final a uno de los mejores terceros provenientes de los grupos E, H, I, J o K.
Croacia espera por el segundo del Grupo K (Colombia, Portugal o RD Congo).
Ghana se cruzará con el primero del Grupo K (Colombia o Portugal) o con el primero del Grupo C (Brasil), dependiendo de la combinación final de terceros clasificados.