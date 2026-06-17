FIFA y Los Fundamentalistas del aire acondicionado

El aire acondicionado, al menos en lo que a FIFA respecta, está en modo iceberg. En el centro de prensa, los colectivos oficiales y los ingresos al estadio, todo a temperatura bajo cero. De hecho, varios colegas ya sintieron el cimbronazo y están pagando las consecuencias, resfríos mediante.

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La alta temperatuta y el exagerado porcentaje de humedad de Kansas City marcan un contraste feroz. El tema es que en la vorágine del trabajo, uno entra y sale de esos recintos, combinando un cambio de temperatura explosivo.