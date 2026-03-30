"Eso te expone": apuntaron contra la Selección argentina por la calidad de sus partidos amistosos

La doble fecha FIFA de marzo dejó mucha tela para cortar, no solo por lo sucedido dentro del campo de juego, sino también por las repercusiones fuera de él. En el cierre de la ventana internacional fue Rafael Dudamel quien encendió la polémica con un fuerte comentario que tuvo como destinatarios directos a la AFA y a la Selección argentina.
El ex entrenador de la Selección de Venezuela estuvo como comentarista en el partido que Colombia perdió contra Francia y puso en valor la calidad del rival del conjunto cafetero mientras que Argentina juega con equipos de menor renombre.
La crítica hacia la Selección argentina por la calidad de los partidos amistosos
La Selección de Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, decidió apostar fuerte en la gira europea correspondiente a la fecha FIFA. Es por eso que enfrentó a Croacia y luego a Francia, aunque con resultados negativos: en el primer partido cayó por 2 a 1 y frente al conjunto galo perdieron 3 a 1.
A pesar de las dos derrotas consecutivas el análisis de los especialistas se centró en la jerarquía de los rivales. En este contexto, Rafael Dudamel, ex arquero y técnico venezolano que se desempeñó como comentarista televisivo del encuentro, salió en defensa del proceso de los cafeteros y aprovechó para lanzar una crítica a la planificación de los campeones del mundo.
Dumadel manifestó: "Mientras otros jugaban contra Guatemala o Mauritania, Colombia decidió medirse a lo grande. Eso te expone, pero también te permite corregir".
De esta manera el ex entrenador de la Selección de Venezuela apuntó contra la Selección argentina, pero de manera indirecta ya que prefirió no nombrarla. Recientemente el combinado nacional ha sido cuestionado por la elección de sus rivales en las últimas fechas FIFA, donde se ha priorizado la logística y los compromisos comerciales sobre la exigencia competitiva que ofrecen las potencias de a UEFA.
La Selección de Colombia y dos partidos amistosos con aroma a Mundial
A pesar que Colombia comenzó ganando el partido frente a Croacia gracias al gol a los dos minutos de Jhon Arias, los errores defensivos llevaron a que caiga por 2 a 1, con goles de Luka Vuskovic e Igor Matanovic.
Luego del encuentro, el entrenador Néstor Lorenzo declaró: "Estoy contento con el trabajo realizado. Creo que estuvimos a la altura. El partido estuvo bastante parejo".
Días después volvió a tener un partido que podría darse en el Mundial ya que enfrentó a Francia, pero con un resultado que se repitió: Colombia cayó por 3 a 1 con goles de Désiré Doué por duplicado y Marcus Thuram. El descuento lo marcó Jáminton Campaz, pero no alcanzó.
Colombia será parte del Grupo K y enfrentará a Uzbekistán, Portugal y al ganador de la final del Repechaje entre República Democrática del Congo y Jamaica.