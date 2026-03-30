"Eso te expone": apuntaron contra la Selección argentina por la calidad de sus partidos amistosos

A pesar de las dos derrotas consecutivas el análisis de los especialistas se centró en la jerarquía de los rivales. En este contexto, Rafael Dudamel, ex arquero y técnico venezolano que se desempeñó como comentarista televisivo del encuentro, salió en defensa del proceso de los cafeteros y aprovechó para lanzar una crítica a la planificación de los campeones del mundo.

Dumadel manifestó: "Mientras otros jugaban contra Guatemala o Mauritania, Colombia decidió medirse a lo grande. Eso te expone, pero también te permite corregir".

De esta manera el ex entrenador de la Selección de Venezuela apuntó contra la Selección argentina, pero de manera indirecta ya que prefirió no nombrarla. Recientemente el combinado nacional ha sido cuestionado por la elección de sus rivales en las últimas fechas FIFA, donde se ha priorizado la logística y los compromisos comerciales sobre la exigencia competitiva que ofrecen las potencias de a UEFA.

Colombia vs Francia La Selección argentina enfrentó a Mauritanea y el martes jugará contra Zambia; Colombia cayó contra Francia.

La Selección de Colombia y dos partidos amistosos con aroma a Mundial

A pesar que Colombia comenzó ganando el partido frente a Croacia gracias al gol a los dos minutos de Jhon Arias, los errores defensivos llevaron a que caiga por 2 a 1, con goles de Luka Vuskovic e Igor Matanovic.

Luego del encuentro, el entrenador Néstor Lorenzo declaró: "Estoy contento con el trabajo realizado. Creo que estuvimos a la altura. El partido estuvo bastante parejo".

Días después volvió a tener un partido que podría darse en el Mundial ya que enfrentó a Francia, pero con un resultado que se repitió: Colombia cayó por 3 a 1 con goles de Désiré Doué por duplicado y Marcus Thuram. El descuento lo marcó Jáminton Campaz, pero no alcanzó.

Colombia será parte del Grupo K y enfrentará a Uzbekistán, Portugal y al ganador de la final del Repechaje entre República Democrática del Congo y Jamaica.