Escándalo en el Mundial 2026: la insólita denuncia que recibió la FIFA por una selección

Instituciones de la talla del Lille de Francia, que cuenta con figuras clave en el seleccionado africano, se quejaron ante la FIFA amparandose en un punto clave del reglamento: la liberación de jugadores.

La misma, estipula que los futbolistas deben ser devueltos a sus clubes en un máximo de 48 horas tras el cierre de la fecha internacional.

lillle, estadio Lille, uno de los equipos que se quejó ante la FIFA.

Debido a esta especie de "retención" gubernamental, varios jugadores congoleños tuvieron que perderse incluso algunos partidos con sus clubes.

Para la FIFA, la injerencia de los gobiernos en las federaciones de fútbol es un tema de extrema sensibilidad, y aunque en este caso se trató de una celebración, está claro que no debe pasar.

Posibles sanciones en puerta

Los expertos en derecho deportivo sugieren que una exclusión del torneo es el escenario menos probable. Sin embargo, la Selección se enfrenta a las siguientes opciones: