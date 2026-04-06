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¿Habrá consecuencias?

Escándalo en el Mundial 2026: la insólita denuncia que recibió la FIFA por una selección

Lo que debía ser una fiesta nacional tras 52 años de espera terminó en los despachos de la FIFA. Todos los detalles, en la nota

Por UNO
El presidente de la FIFA recibió una denuncia contra una de las selecciones del Mundial 2026.

El presidente de la FIFA recibió una denuncia contra una de las selecciones del Mundial 2026.

Lo que comenzó como una gesta histórica para la Selección de la República Democrática del Congo, que selló su boleto al Mundial 2026 tras vencer a Jamaica en el repechaje, ha escalado hasta las oficinas del ente organizador del fútbol bajo la concepción de escándalo.

Sucede que una decisión unilateral impuesta por el Gobierno del mencionado país provocó la furia de clubes europeos, quienes han presentado una denuncia formal ante la FIFA.

republica del congo
La Selecci&oacute;n de Rep&uacute;blica del Congo se enfrenta a posibles sanciones en la FIFA.

La Selección de República del Congo se enfrenta a posibles sanciones en la FIFA.

El escándalo en Republica del Congo

El conflicto estalló cuando el gobierno de RD Congo, encabezado por el presidente Félix Tshisekedi, decretó feriado nacional tras la clasificación. Sin embargo, la medida no quedó allí: el Ejecutivo impidió la salida de los futbolistas del país, obligándolos a participar de caravanas y actos oficiales.

Instituciones de la talla del Lille de Francia, que cuenta con figuras clave en el seleccionado africano, se quejaron ante la FIFA amparandose en un punto clave del reglamento: la liberación de jugadores.

La misma, estipula que los futbolistas deben ser devueltos a sus clubes en un máximo de 48 horas tras el cierre de la fecha internacional.

lillle, estadio
Lille, uno de los equipos que se quej&oacute; ante la FIFA.

Lille, uno de los equipos que se quejó ante la FIFA.

Debido a esta especie de "retención" gubernamental, varios jugadores congoleños tuvieron que perderse incluso algunos partidos con sus clubes.

Para la FIFA, la injerencia de los gobiernos en las federaciones de fútbol es un tema de extrema sensibilidad, y aunque en este caso se trató de una celebración, está claro que no debe pasar.

Posibles sanciones en puerta

Los expertos en derecho deportivo sugieren que una exclusión del torneo es el escenario menos probable. Sin embargo, la Selección se enfrenta a las siguientes opciones:

  • Multas económicas millonarias para la federación local.
  • Sanciones disciplinarias para los dirigentes involucrados.
  • Restricciones en futuras convocatorias si no se garantiza el cumplimiento de los plazos de la FIFA.

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