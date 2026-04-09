"Es un burro": los hinchas de River le soltaron la mano a un jugador que está en la mira de Scaloni

Martínez Quarta

River se quedó con uno menos a los cuatro minutos

Más allá de que el rival era un conjunto boliviano, donde la altura suele ser un factor que complica el rendimiento de los equipos argentinos, en esta oportunidad no representaba un riesgo, ya que el estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costas está ubicado en Santa Cruz de la Sierra, a 420 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, no era descabellado pensar en un triunfo como visitante.

No obstante, todo lo que había planificado Chacho Coudet en la previa se desmoronó porque el capitán Martínez Quarta fue expulsado a los cuatro minutos tras el chequeo del VAR. Esto limitó el juego de River, incrementó el cansancio y el desgaste de los jugadores, mientras que el objetivo de la victoria se alejaba cada vez más.

Embed TARJETA ROJA

Martínez Quarta expulsado en River Plate.

YA LO JUEGA CON VENTAJA EL EQUIPO CRUCEÑO pic.twitter.com/zlafwOuRMN — Real Madrid Bolivia (@RMBolivia_) April 9, 2026

Es por eso que los hinchas explotaron y le soltaron la mano a un jugador que ha sido importante en el último tiempo, pero que suele cometer graves errores que perjudican al conjunto de Núñez.

Expulsión Martínez Quarta Martínez Quarta vio la tarjeta roja y River tuvo que jugar casi todo el partido con uno menos.

Los hinchas de River explotaron contra Lucas Martínez Quarta

Las redes sociales se convirtieron en un hervidero, allí los hinchas de River expresaron su malestar con la decisión del defensor que está siendo considerado por Lionel Scaloni como una alternativa defensiva en la Selección argentina para el próximo Mundial.

"Cómo odio a Martínez Quarta, es el causante de todos los malos momentos del club".

"Yo me rio cuando dicen que le hicieron la cama a Gallardo como si Gallardito no hubiese puesto 8 palos por Martinez Quarta. Otro clavo que nos dejo".

"Que burro es Quarta".

"Más allá de la expulsión insólita de Martinez Quarta por error de Rivero que habilitó a todos. A veces ciertas cosas son necesarias para que un equipo se vaya forjando en la dificultad".

Embed Nueva jugada para este burro en el video



3 minutos duró en hacerse echar Martínez Quarta pic.twitter.com/RmTK3duMO0 — Cris (@cris__ese) April 9, 2026