"Es un burro": los hinchas de River le soltaron la mano a un jugador que está en la mira de Scaloni

Se jugaban tres minutos del primer tiempo entre Blooming yRiver Plate en el debut de ambos en la Copa Sudamericana cuando Bayrón Garcés, delantero del conjunto boliviano, sacó ventaja al buscar un pase largo por lo alto. Ante estoLucas Martínez Quarta, defensor y capitán del Millonario, decidió sujetarlo desde atrás; luego del chequeo del VAR se fue expulsado.
Esto cambió drásticamente la planificación de Eduardo Coudet y quien la ligó fue Ian Subiabre porque fue sustituido a los 10 minutos para que ingresara Germán Pezzella y de esta manera el equipo argentino pudiera fortalecer la última línea.
La decisión de Martínez Quarta, quien fue convocado porLionel Scaloni en la última fecha FIFA y se perfila como una alternativa en la defensa de la Selección argentina, fue duramente criticada en las redes sociales donde el hincha de River le soltó la mano.
River se quedó con uno menos a los cuatro minutos
Más allá de que el rival era un conjunto boliviano, donde la altura suele ser un factor que complica el rendimiento de los equipos argentinos, en esta oportunidad no representaba un riesgo, ya que el estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costas está ubicado en Santa Cruz de la Sierra, a 420 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, no era descabellado pensar en un triunfo como visitante.
No obstante, todo lo que había planificado Chacho Coudet en la previa se desmoronó porque el capitán Martínez Quarta fue expulsado a los cuatro minutos tras el chequeo del VAR. Esto limitó el juego de River, incrementó el cansancio y el desgaste de los jugadores, mientras que el objetivo de la victoria se alejaba cada vez más.
Es por eso que los hinchas explotaron y le soltaron la mano a un jugador que ha sido importante en el último tiempo, pero que suele cometer graves errores que perjudican al conjunto de Núñez.
Los hinchas de River explotaron contra Lucas Martínez Quarta
Las redes sociales se convirtieron en un hervidero, allí los hinchas de River expresaron su malestar con la decisión del defensor que está siendo considerado por Lionel Scaloni como una alternativa defensiva en la Selección argentina para el próximo Mundial.
"Cómo odio a Martínez Quarta, es el causante de todos los malos momentos del club".
"Yo me rio cuando dicen que le hicieron la cama a Gallardo como si Gallardito no hubiese puesto 8 palos por Martinez Quarta. Otro clavo que nos dejo".
"Que burro es Quarta".
"Más allá de la expulsión insólita de Martinez Quarta por error de Rivero que habilitó a todos. A veces ciertas cosas son necesarias para que un equipo se vaya forjando en la dificultad".
"Increíble como lo convocan a la selección a Martinez Quarta, si es un burro".
"Un jugador de Selección que cometa ese error, una falta tirando la remera porque no lo alcanza".
Tiene cosas de Figal. Es un central limitadísimo que se piensa que es un crack. Es malo en el juego aéreo. No es un central particularmente fuerte. En el mano a mano casi siempre queda pagando. Lo único que tiene es buena salida por abajo, es todo. Me cuesta mucho saber que le ven".