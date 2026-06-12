Empanadas argentinas en Kansas City a la espera del debut de la Selección en el Mundial 2026

Argentina Empanadas y Buenos Aires, los dos locales, se han convertido en un punto de encuentro clave para los argentinos y latinos, especialmente en el contexto del Mundial 2026, ofreciendo clásicos como empanadas (al horno), choripán, sándwiches de milanesa, mate y fernet: "Acá la gente lo prueba medio así como que, ¿qué es esto? Porque es tipo bajativo, ¿no? Tipo digestivo. Entonces lo mezclamos con la coca obviamente... y dicen, '¿Qué es esto?'".

Embed - Mundial 2026: las EMPANADAS argentinas que CONQUISTAN Kansas de la mano de Iván

Muy buen anfitrión y "muy contento de poder representar a nuestro país y mostrar quiénes somos", Iván contó que elaboran alrededor de 3.000 empanadas por semana entre sus dos sucursales y su presencia en el Fan Fest de la ciudad, donde se espera que haya muchos argentinos a medida que se acerca el partido del martes con Argelia, aunque reveló: "La FIFA te saca casi el 35%, por eso tenemos que ajustar y venderlas a 7,50 dólares o 3 por 20 dólares".