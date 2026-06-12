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Mundial 2026

Empanadas argentinas en Kansas City a la espera del debut de la Selección en el Mundial 2026

Iván es tucumano, está radicado en Kansas City, y junto a su madre gestiona dos exitosos locales de comida argentina, ideal para esperar el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026.

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Un almuerzo bien argentino en Kansas.

Un almuerzo bien argentino en Kansas.

(Enviado especial) Iván es tucumano, está radicado en Kansas City desde hace 8 años, y junto a su madre gestiona dos exitosos locales de comida argentina, el lugar ideal para atravesar la cuenta regresiva del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026.

Argentina Empanadas y Buenos Aires, los dos locales, se han convertido en un punto de encuentro clave para los argentinos y latinos, especialmente en el contexto del Mundial 2026, ofreciendo clásicos como empanadas (al horno), choripán, sándwiches de milanesa, mate y fernet: "Acá la gente lo prueba medio así como que, ¿qué es esto? Porque es tipo bajativo, ¿no? Tipo digestivo. Entonces lo mezclamos con la coca obviamente... y dicen, '¿Qué es esto?'".

Embed - Mundial 2026: las EMPANADAS argentinas que CONQUISTAN Kansas de la mano de Iván

Muy buen anfitrión y "muy contento de poder representar a nuestro país y mostrar quiénes somos", Iván contó que elaboran alrededor de 3.000 empanadas por semana entre sus dos sucursales y su presencia en el Fan Fest de la ciudad, donde se espera que haya muchos argentinos a medida que se acerca el partido del martes con Argelia, aunque reveló: "La FIFA te saca casi el 35%, por eso tenemos que ajustar y venderlas a 7,50 dólares o 3 por 20 dólares".

El restorán está ubicado en el 3939 West 69th Street, de Prairie Village, en Kansas City, y enfocado en la "misión" de posicionar la empanada en el mercado estadounidense de la misma forma que el taco o la hamburguesa y admite que "al americano le encanta el choripán y las empanadas".

"Hicimos empanadas fritas también, pero cae pesada la empanada frita. Queremos que la gente quiera comer más. Entonces, la de horno es la que mejor le cae", reveló el tucumano.

El Mundial 2026 en Kansas City

  • Martes 16 de junio: Argentina vs. Argelia (Grupo J - Partido 19)
  • Sábado 20 de junio: Ecuador vs. Curazao (Grupo E - Partido 34)
  • Jueves 25 de junio: Túnez vs. Países Bajos (Grupo F - Partido 58)
  • Sábado 27 de junio: Argelia vs. Austria (Grupo J - Partido 69)

Fase Eliminatoria

  • Viernes 3 de julio: Dieciseisavos de Final (Partido 87: Primero del Grupo K vs. Tercero del Grupo D/E/I/J/L)
  • Sábado 11 de julio: Cuartos de Final (Partido 100: Ganador del Partido 95 vs. Ganador del Partido 96)

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