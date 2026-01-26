El mensaje de apoyo de Enzo Fernández a Juan Foyth tras conocerse su lesión

Al salir lesionado, fue saludado por Franco Mastantuono, ya que el ex River estaba en cancha como titular en el Real Madrid y manifestó su preocupación al ver que su compañero del combinado nacional presentaba claras molestias físicas.

Los jugadores de la Selección argentina suelen mostrarse unidos y es habitual que se envíen mensajes a través de las redes sociales, ya sea para celebrar buenos momentos en sus respectivos clubes, fiestas de fin de año o cumpleaños.

Esa unión también se refleja en los medios de comunicación cuando llegan los malos momentos, y fue así que Enzo Fernández decidió enviarle unas sentidas palabras a su compañero en la Albiceleste.

"Vi la noticia, cuando se lesiona un compañero o un compatriota obviamente me pone triste. Le mando un fuerte abrazo y el deseo de una pronta recuperación. Tiene una carrera hermosa por delante", comenzó explicando el capitán del Chelsea en diálogo con ESPN.

Por su lado, el entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral escribió en las redes sociales: "Juan, seguro que también vas a superar esta dificultad y volverás más fuerte. Tienes nuestro cariño, todo el mundo te apoya y estaremos a tu lado en esta recuperación".

Juan Foyth Al igual que Enzo Fernández el entrenador del Villareal le dedicó unas palabras al defensor argentino.

Dani Parejo, mediocampista del Submarino Amarillo y figura del equipo, escribió: "Va a ser una pelea larga, pero siempre has demostrado carácter y trabajo. Toda la fuerza del mundo amigo. Vamos a echarte mucho de menos en el campo".

El gran momento de Enzo Fernández

El mediocampista de 25 años se perfila como titular en el equipo de Lionel Scaloni tanto en la Finalíssima como en el Mundial y viene de cerrar un fin de semana muy bueno ya que convirtió un gol en la victoria del Chelsea frente al Crystal Palace.

Enzo Fernández Enzo Fernández jugó los 90 minutos en la victoria del Chelsea.

El también capitán del conjunto azul se hizo cargo del penal que lo enfrentó al arquero Dean Henderson, pero el inglés se quedó quieto esperando que el remate fuera al medio. Sin embargo, Enzo Fernández abrió su botín derecho y mando la pelota al fondo de la red tras un sutil remate.

Fue el tercer gol de su equipo que se impuso 3 a 1 y ubicó al Chelsea en el quinto lugar, en posición de clasificación a la Europa League.