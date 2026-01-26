Se trata de una baja sensible para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni ya que el defensor puede desempeñarse tanto como lateral o como central, lo que ofrece alternativas importantes para el armado de la lista definitiva.
El mensaje de apoyo de Enzo Fernández a Juan Foyth tras conocerse su lesión
Juan Foyth recibió la peor noticia al enterarse de que su lesión lo dejará fuera de la convocatoria de la Selección argentina y, por lo tanto, no podrá disputar ni la Finalíssima ni el Mundial.
Al salir lesionado, fue saludado por Franco Mastantuono, ya que el ex River estaba en cancha como titular en el Real Madrid y manifestó su preocupación al ver que su compañero del combinado nacional presentaba claras molestias físicas.
Los jugadores de la Selección argentina suelen mostrarse unidos y es habitual que se envíen mensajes a través de las redes sociales, ya sea para celebrar buenos momentos en sus respectivos clubes, fiestas de fin de año o cumpleaños.
Esa unión también se refleja en los medios de comunicación cuando llegan los malos momentos, y fue así que Enzo Fernández decidió enviarle unas sentidas palabras a su compañero en la Albiceleste.
"Vi la noticia, cuando se lesiona un compañero o un compatriota obviamente me pone triste. Le mando un fuerte abrazo y el deseo de una pronta recuperación. Tiene una carrera hermosa por delante", comenzó explicando el capitán del Chelsea en diálogo con ESPN.
Por su lado, el entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral escribió en las redes sociales: "Juan, seguro que también vas a superar esta dificultad y volverás más fuerte. Tienes nuestro cariño, todo el mundo te apoya y estaremos a tu lado en esta recuperación".
Dani Parejo, mediocampista del Submarino Amarillo y figura del equipo, escribió: "Va a ser una pelea larga, pero siempre has demostrado carácter y trabajo. Toda la fuerza del mundo amigo. Vamos a echarte mucho de menos en el campo".
