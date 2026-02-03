Ni Messi, ni Dibu Martínez: el jugador de la Selección Argentina que se perderá el debut del Mundial 2026

El exdefensor de Vélez, actualmente en Benfica, recibió la tarjeta roja directa durante el último encuentro de las Eliminatorias Sudamericanas frente a Ecuador en Guayaquil, y su sanción fue confirmada recientemente.

A pesar de la preocupación inicial sobre una posible suspensión extendida, la FIFA confirmó que el castigo será de una sola fecha, por lo que Otamendi podrá jugar la Finalissima frente a España.

Nicolas Otamendi argentina Pese a su expulsión ante Ecuador, Otamendi podrá jugar la Finalissima.

Lionel Scaloni deberá rearmar la zaga central para el estreno en Estados Unidos, México y Canadá. Si bien la dupla central titular en los últimos tiempos ha sido conformada por Otamendi y Cuti Romero, el buen regreso de Lisandro Martínez puede ser una opción viable.

El récord que se cortó en Guayaquil

La expulsión ante el conjunto ecuatoriano fue un hecho aislado para Otamendi, ya que fue la primera tarjeta roja directa que recibió en sus 128 partidos vistiendo la camiseta de la Selección Argentina.

En aquel momento, Enner Valencia se iba de cara al gol, y a Ota no le quedó más remedio que derribarlo. Por esta acción, se perderá el inicio del Mundial 2026.