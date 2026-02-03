La expectativa por el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 crece minuto a minuto. Con la lista de convocados por definirse y la logística instalada en la sede de concentración, los hinchas ya cuentan los días para volver a ver a los campeones del mundo.
Ni Messi, ni Dibu Martínez: el jugador de la Selección Argentina que se perderá el debut del Mundial 2026
La Selección Argentina sufrirá una baja inesperada en la primera fecha del Mundial 2026. Todos los detalles, en la nota
Sin embargo, una noticia inesperada ha recibido la Selección Argentina y Scaloni de cara a la próxima Copa del Mundo, ya que un jugador se perderá el primero de los partidos siempre en el caso de ser convocado.
Nicolás Otamendi, afuera de la primera fecha del Mundial
Nicolás Otamendi, uno de los pilares del ciclo de Lionel Scaloni y referente absoluto del vestuario, no podrá estar presente en el debut de la Albiceleste en el Mundial 2026.
El exdefensor de Vélez, actualmente en Benfica, recibió la tarjeta roja directa durante el último encuentro de las Eliminatorias Sudamericanas frente a Ecuador en Guayaquil, y su sanción fue confirmada recientemente.
A pesar de la preocupación inicial sobre una posible suspensión extendida, la FIFA confirmó que el castigo será de una sola fecha, por lo que Otamendi podrá jugar la Finalissima frente a España.
Lionel Scaloni deberá rearmar la zaga central para el estreno en Estados Unidos, México y Canadá. Si bien la dupla central titular en los últimos tiempos ha sido conformada por Otamendi y Cuti Romero, el buen regreso de Lisandro Martínez puede ser una opción viable.
El récord que se cortó en Guayaquil
La expulsión ante el conjunto ecuatoriano fue un hecho aislado para Otamendi, ya que fue la primera tarjeta roja directa que recibió en sus 128 partidos vistiendo la camiseta de la Selección Argentina.
En aquel momento, Enner Valencia se iba de cara al gol, y a Ota no le quedó más remedio que derribarlo. Por esta acción, se perderá el inicio del Mundial 2026.