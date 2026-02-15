El jugador argentino que coquetea con la Selección de España volvió a convertir y sueña con el Mundial

El delantero argentino de 24 años tiene la doble ciudadanía y como Lionel Scaloni no lo tiene en cuenta para la Selección argentina, podría ser convocado para jugar con la española.
Mientras es observado por la Selección de España el argentino volvió a convertir
El Parma atravesaba un momento complicado en la Serie A, ya que se encontraba más cerca de los puestos de descenso que de las posiciones que le permiten clasificar a torneos internacionales. Es por eso que el triunfo contra Hellas Verona (quienes están últimos en la tabla) por 2 a 1 significó mucho más que tres puntos.
Se trató de una verdadera batalla táctica entre los conjuntos italianos. Adrián Bernabé fue el encargado de abrir el marcador para el Parma y Abdou Harroui fue el encargado de marcar el empate para el Hellas Verona, quienes atraviesan una crisis profunda con apenas dos victorias en 25 partidos.
Luego fue el momento del jugador argentino: Mateo Pellegrino convirtió en el minuto 93 y se convirtió en el héroe de la jornada en un cierre de partido no apto para cardíacos.
De esta manera el Parma tomó una bocanada de aire fresco y se alejó de la zona roja, mientras que el delantero es objeto de debate entre la Selección de España y la de Argentina.
Los números del jugador que suena para la Selección de España en Italia
Mateo Pellegrino se ganó el 9 titular del Parma y está teniendo una gran campaña mientras es mirado para ser parte de la lista de la Selección de España para disputar la Finalissima y el Mundial 2026.
Goles: 7 tantos en la Serie A.
Partidos disputados: 25 encuentros de liga.
Titularidades: 23 partidos en el once inicial, demostrando ser la referencia de área del equipo.
Cuándo se juega la Finalissima entre la Selección de España y la Argentina
La Finalissima se jugará el viernes 27 de marzo de 2026 en un escenario conocido para la Selección argentina en el estadio Lusail Stadium en Qatar, terreno de juego donde el conjunto nacional ganó la copa del mundo.
El partido que enfrenterá a los dirigidos por Lionel Scaloni y la Selección de España comenzará a las 15 (horario de Argentina). El último partido entre la Selección argentina y la española fue en marzo de 2018 cuando se enfrentaron en un amistoso en Madrid con triunfo para los europeos por 6 a 1.