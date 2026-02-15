El jugador argentino que coquetea con la Selección de España volvió a convertir y sueña con el Mundial

Se trató de una verdadera batalla táctica entre los conjuntos italianos. Adrián Bernabé fue el encargado de abrir el marcador para el Parma y Abdou Harroui fue el encargado de marcar el empate para el Hellas Verona, quienes atraviesan una crisis profunda con apenas dos victorias en 25 partidos.

Luego fue el momento del jugador argentino: Mateo Pellegrino convirtió en el minuto 93 y se convirtió en el héroe de la jornada en un cierre de partido no apto para cardíacos.

OTRO GOL DE MATEO PELLEGRINO PARA EL TRIUNFO AGÓNICO DEL PARMA.

De esta manera el Parma tomó una bocanada de aire fresco y se alejó de la zona roja, mientras que el delantero es objeto de debate entre la Selección de España y la de Argentina.

Mateo Pellegrino El jugador que puede ser convocado para la Selección de España convirtió de cabeza.

Los números del jugador que suena para la Selección de España en Italia

Mateo Pellegrino se ganó el 9 titular del Parma y está teniendo una gran campaña mientras es mirado para ser parte de la lista de la Selección de España para disputar la Finalissima y el Mundial 2026.

Goles: 7 tantos en la Serie A.

Partidos disputados: 25 encuentros de liga.

Titularidades: 23 partidos en el once inicial, demostrando ser la referencia de área del equipo.

Finalíssima La Finalissima enfrenterá a la Selección de España con la de Argentina.

Cuándo se juega la Finalissima entre la Selección de España y la Argentina

La Finalissima se jugará el viernes 27 de marzo de 2026 en un escenario conocido para la Selección argentina en el estadio Lusail Stadium en Qatar, terreno de juego donde el conjunto nacional ganó la copa del mundo.

El partido que enfrenterá a los dirigidos por Lionel Scaloni y la Selección de España comenzará a las 15 (horario de Argentina). El último partido entre la Selección argentina y la española fue en marzo de 2018 cuando se enfrentaron en un amistoso en Madrid con triunfo para los europeos por 6 a 1.