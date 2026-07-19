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El antecedente turbio del árbitro que expulsó a Enzo Fernández

El árbitro designado por la FIFA decidió expulsar a Enzo Fernández con una doble amarilla polémica que sorprendió al mundo del fútbol

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Enzo Fernández vio la roja en la final del Mundial.

Enzo Fernández vio la roja en la final del Mundial.

El árbitro Slavko Vincic decidió expulsar a Enzo Fernández en la final de la Copa del Mundo tras amonestarlo en dos oportunidades; no obstante, fue - al menos - polémico. La primer tarjeta amarilla la recibió por protestar, la segunda por llegar tarde, pero la decisión no dejó conforme a la Selección argentina.

Para colmo, el colegiado esloveno tiene en su pasado una historia por demás turbia que estuvo a punto de truncar de forma definitiva su carrera internacional.

A pesar de haber superado aquel proceso y de mantener la confianza de las comisiones técnicas, la magnitud del cruce entre sudamericanos e ibéricos colocó su historial bajo una lupa.

El árbitro de la final decidió la expulsión de Enzo Fernández.

El árbitro de la final decidió la expulsión de Enzo Fernández.

Las dos tarjetas que recibió Enzo Fernández

Se jugaban el minuto 81 en la final de la Copa del Mundo cuando el mediocampista de la Selección argentina protestó de manera leve ya que consideró que había recibido una falta. El árbitro no soportó el reclamo y le sacó la primera tarjeta amarilla.

Más tarde, a los 93 llegó tarde y el árbitro no dudó, le sacó la segunda tarjeta amarilla, por lo que culminó con la roja.

El complejo antecedente judicial que amenazó su trayectoria profesional

El origen de la controversia se remonta a una serie de operativos policiales que desarticularon una red ilegal dedicada a la prostitución y al contrabando, un escenario turbulento en el cual el colegiado quedó involucrado de manera imprevista. Aquel suceso significó un impacto devastador para su reputación pública, abriendo un período de profunda incertidumbre sobre su continuidad en las listas oficiales de los organismos rectores del fútbol.

La tarjeta roja a Enzo Fernández fue - al menos - polémica.

La tarjeta roja a Enzo Fernández fue - al menos - polémica.

Durante el desarrollo de las indagaciones, las comisiones de disciplina evaluaron minuciosamente el grado de implicancia del juez en los hechos para determinar si existían motivos suficientes que justificaran una inhabilitación permanente.

Aunque el protagonista logró desvincularse legalmente de las actividades ilícitas y demostrar que su presencia en dicho entorno no revestía carácter delictivo, el estigma del caso lo acompañó durante varias temporadas.

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