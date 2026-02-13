Dos figuras de Argentina y España anticiparon un nuevo duelo para el Mundial 2026: "¿eres tonto?"

Oficialmente, la competición nació en 1984 bajo el nombre Campeonato Intercontinental de Selecciones o conocido comúnmente como Copa Artemio Fanchi, pero en los últimos años cambió de nombre, pasando a ser Finalissima.

La nueva edición tendrá a la Selección argentina y a España enfrentandose en la etapa previa al Mundial 2026, algo que ha resultado centro de mucha discusión y polémica: hay que arriesgar a jugadores titulares o cuidarlos para la Copa del Mundo.

La Finalissima se llevará a cabo en el estadio Lusail de Doha el próximo 27 de marzo a las 19:00. Es a dos meses del comienzo del Mundial 2026.

Molina vs Yamal: la nueva pica para el Mundial 2026 que se dió en la derrota del Barcelona

Barcelona y Atlético Madrid se enfrentaron en una de las semifinales de la Copa del Rey, y el partido terminó 4 a 0 para el "Colchonero", resultado sorprendente para todos, especialmente por el nivel que venían presentando cada uno de los equipos. Lo que nadie esperaba, es que el encuentro avivara una pelea relacionada al Mundial 2026.

El equipo Blaugrana presentaba muchas bajas como Rapinha, Pedri o Rashford, pero tenía a su máxima figura, Lamine Yamal, dentro del 11. Fue justamente la figura del Barca la que se enfrentó a uno de los campeones del mundo del Aleti, y nos referimos a Nahuel Molina, el lateral argentino.

Molina lo anuló por completo a la estrella del Barcelona, y esto no pasó como si nada, sino que el 10 Blaugrana comenzó con los insultos ante la frustración: "¿Tú quién eres? ¿Quién eres? Estúpido, tonto”.

"¿QUIÉN ERES TÚ? ESTÚPIDO, TONTO".

Lamine Yamal a Nahuel Molina, ayer en Atlético-Barça.



Lamine Yamal a Nahuel Molina, ayer en Atlético-Barça. pic.twitter.com/pHtQS5CMRU — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 13, 2026

El defensor que salió Campeón del Mundo no respondió, y se espera que este enfrentamiento no solo se de durante el partido de la Finalissima, sino que se repita en el Mundial 2026. Ambas selecciones aparecen como candidatas a llegar más lejos, por lo que de darse la lógica, deberían encontrarse en fases finales.