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Copa del Mundo 2026

Dibu Martínez reveló detalles de su dolorosa recuperación para jugar con la Selección argentina

Dibu Martínez contó los detalles de su proceso de recuperación para lograr atajar con la Selección argentina

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Dibu Martínez contó detalles de su doloroso proceso de recuperación para poder atajar con la Selección argentina. 

Dibu Martínez contó detalles de su doloroso proceso de recuperación para poder atajar con la Selección argentina. 

Poco trabajo tuvo por fortuna el Dibu Martínez en el debut de la Selección argentina en la Copa del Mundo 2026. La Albiceleste se impuso 3 a 0 con goles de Lionel Messi y el arquero campeón del mundo no sufrió mayores inconvenientes en el estadio Arrowhead Stadium de Kansas City.

Para ser el dueño de los tres palos ante Argelia, el Dibu Martínez debió atravesar un arduo proceso de recuperación de la fractura que sufrió en su dedo anular en el final de la temporada con el Aston Villa. Luego de la victoria de la Selección argentina, el guardameta reveló algunos detalles de su etapa de rehabilitación.

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Dibu Mart&iacute;nez no tuvo sobresaltos en la victoria de la Selecci&oacute;n argentina ante Argelia en el debut de la Copa del Mundo.&nbsp;

Dibu Martínez no tuvo sobresaltos en la victoria de la Selección argentina ante Argelia en el debut de la Copa del Mundo.

El doloroso proceso de recuperación del Dibu Martínez

Luego de algunas semanas trabajando diferenciado, el Dibu Martínez pudo exigirse en los entrenamientos en Kansas en el transcurso de los últimos días. Pasó casi un mes del momento en que Martínez sufrió la lesión, en la antesala de la final de la Europa League.

Desde entonces llevó a cabo una recuperación contrarreloj, sin operarse, para poder llegar al estreno mundialista. Tras el triunfo ante Argelia, el arquero de la Selección argentina contó los detalles del período de recuperación que le tocó atravesar.

dibu vs argelia

"Sufrí mucho estos días para bajar la inflamación. Me habrá vendado 75 veces, el fisio", comenzó diciendo el Dibu Martínez en zona mixta luego de la victoria Albiceleste en el su debut en la Copa del Mundo. "Fue un preparativo totalmente diferente", detalló. "No pude hacer mucho en campo. Obviamente con Martín (Tocalli, entrenador de arqueros), con Capu (fisioterapeuta), era triple turno tratando de sacar la hinchazón del dedo, que la verdad era mucha. Dejé a mi cuerpo tratar de curarse solo. No me operé y fue la mejor decisión".

Para el Dibu Martínez, la etapa de mejoría fue dolorosa pero finalmente pudo ver la luz al final del camino. Su recuperación aún continúa llevándose a cabo pero con un panorama más alentador de ya haber atajado en la Copa del Mundo.

Martínez cumplió, ante Argelia, un partido más con la valla invicta vistiendo los colores de la Selección argentina. Fue la número 42 en 60 presentaciones defendiendo los tres palos de la Albiceleste.

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