Dibu Martínez reveló detalles de su dolorosa recuperación para jugar con la Selección argentina

Desde entonces llevó a cabo una recuperación contrarreloj, sin operarse, para poder llegar al estreno mundialista. Tras el triunfo ante Argelia, el arquero de la Selección argentina contó los detalles del período de recuperación que le tocó atravesar.

dibu vs argelia

"Sufrí mucho estos días para bajar la inflamación. Me habrá vendado 75 veces, el fisio", comenzó diciendo el Dibu Martínez en zona mixta luego de la victoria Albiceleste en el su debut en la Copa del Mundo. "Fue un preparativo totalmente diferente", detalló. "No pude hacer mucho en campo. Obviamente con Martín (Tocalli, entrenador de arqueros), con Capu (fisioterapeuta), era triple turno tratando de sacar la hinchazón del dedo, que la verdad era mucha. Dejé a mi cuerpo tratar de curarse solo. No me operé y fue la mejor decisión".

Para el Dibu Martínez, la etapa de mejoría fue dolorosa pero finalmente pudo ver la luz al final del camino. Su recuperación aún continúa llevándose a cabo pero con un panorama más alentador de ya haber atajado en la Copa del Mundo.

Martínez cumplió, ante Argelia, un partido más con la valla invicta vistiendo los colores de la Selección argentina. Fue la número 42 en 60 presentaciones defendiendo los tres palos de la Albiceleste.