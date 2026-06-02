Dibu Martínez no entrena al 100% a 14 días del Mundial: Sergio Goycochea explicó en qué consiste la lesión

Dibu Martínez no entrena al 100% a 14 días del Mundial

Así lo reveló el arquero campeón del mundo en una publicación realizada en sus redes sociales. Allí subió dos fotos entrenando con el combinado nacional en Estados Unidos con dos particularidades: no utiliza guantes y presenta una venda en su mano derecha.

Las imágenes están acompañadas con el texto: "Día 1 con mucha ilusión, triste de no poder hacer todo pero contento con estar con amigos y unidos por un país"; de esta manera reveló que está entrenando de manera diferenciada mientras que Gastón Edul, periodista de TyC Sports, confirmó que no jugará en los partidos amistosos contra Honduras e Islandia.

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Además, reveló que lo aconsejable era operar, pero el arquero prefirió hacerlo después de la cita mundialista ya que si se intervenía quirúrgicamente no iba a poder estar entre los 26 jugadores elegidos por Lionel Scaloni.

Dibu Martínez (3) Dibu Martínez no jugará los amistosos, pero piensa en el debut frente a Argelia.

Sergio Goycochea habló de la lesión del Dibu Martínez

Goyco le bajó importancia a la lesión de Dibu Martínez explicando: "Una vez que se cura la fractura, luego no te lleva al riesgo de una recaída. A mí me preocupan más las lesiones musculares. A mí me preocupa más una recarga en el aductor".

Ante al entrenamiento diferenciado que está llevando adelante el arquero de la Selección argentina, manifestó: "No creo que sea un factor determinante. No me preocupa tanto la lesión del Dibu. Él tiene una fortaleza psicológica por encima de la media".

Dibu Martínez se perderá los amistosos del combinado nacional: