Con un doblete de Haaland, Noruega ganó y clasificó a 16avos de final

El elenco europeo tuvo la primera de riesgo cuando el reloj todavía no llegaba a los tres minutos. Un córner ejecutado por Julian Ryerson fue conectado, en el área chica por un Kristoffer Ajer que se impuso en las alturas.

Edouard Mendy, el arquero de Senegal, estaba bien parado y, a puro reflejo, sacó el remate a quemarropa para evitar la tempranera caída de su arco.

Martin Odegaard, para Noruega, y Nicolas Jackson, para los africanos, tuvieron la posibilidad de incomodar a los dueños de los tres palos, pero sus disparos se fueron desviados.

Cuando todo parecía indicar que el marcador no se alteraría antes del descanso, apareció la figura de Marcus Pedersen, quien llegando al cuarto de hora ingresó por el lesionado Ryerson.

A los 43' recuperó en el borde del área la pelota que había sido mal rechazada por Senegal. Controló con el borde externo del botín derecho, la acomodó con la zurda y sacó un derechazo que fue imposible para Mendy.

En un segundo tiempo lleno de goles, Noruega se quedó con una sufrida victoria

En el complemento, Senegal salió decidido a igualar las acciones, pero Noruega rápidamente estiró la ventaja. A los 3' Odegaard condujo un contragolpe letal, asistió a Haaland y el atacante del City estampó el 2 a 0 parcial.

¡EL ANDROIDE NO FALLA!



Contra letal de Noruega y Erling Haaland puso el 2-0 ante Senegal.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/fEtmqzRq6i — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

La alegría para los europeos duró poco, ya que a los 8' Ismaila Sarr, con ayuda de la defensa nórdica, descontó y puso a los africanos en partido. Sin embargo, a los 13' apareció otra vez el Androide para capturar un rebote dentro del área y vencer al bueno de Mendy.

DOBLETE DEL ANDROIDE



Otra vez apareció Erling Haaland, su segundo doblete en el #MundialEnDSPORTS, para poner el 3-1 de Noruega ante Senegal



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Con el 3 a 1 parcial, Senegal tuvo que salir un poco más e intentar volver a descontar, pero la suerte no parecía estar de su lado. Como si fuera poco, Mendy sufrió una lesión y Pape Thiaw tuvo que cambiar a su arquero estrella. En su lugar ingresó Diaw, a quien se lo notaba frío y fuera de partido.

Pese a estas ventajas, Noruega no lo supo liquidar y en el final lo terminó sufriendo. En tiempo de descuento, nuevamente Ismaila Sarr convirtió para poner a los africanos en partido.

OTRO DESCUENTO PARA SENEGAL



De nuevo apareció Sarr para poner el 3-2 a los 92 minutos#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/1JulXkkTyd — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

En la última, con los africanos acechando y los nórdicos contra las cuerdas, Sarr tuvo su hat trick, pero el cabezazo se fue apenas afuera.