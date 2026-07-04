Colombia superó con lo justo a Ghana y es la cuarta selección sudamericana en octavos del Mundial 2026

John Arias a los 14' marcó el único gol del encuentro jugado en Kansas City donde el equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo fue más, pero le costó reflejarlo en el resultado.

Colombia jugará su próximo partido el martes 7 de julio a las 17 hora argentina frente a Suiza, en Vancouver. De este cruce puede salir el rival en cuartos de la Selección argentina, si es que supera el cruce con Egipto.