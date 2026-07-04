Colombia superó con lo justo a Ghana y es la cuarta selección sudamericana en octavos del Mundial 2026

Colombia fue de mayor a menor y le ganó 1 a 0 a Ghana para clasificarse a los octavos de final del Mundial 2026, instancia en la que se medirá con Suiza.
Colombia fue de mayor a menor y le ganó a Ghana para clasificarse a los octavos de final del Mundial 2026, instancia en la que se medirá con Suiza.
Colombia fue de mayor a menor y le ganó 1 a 0 a Ghana para clasificarse a los octavos de final del Mundial 2026, instancia en la que se medirá con Suiza.
John Arias a los 14' marcó el único gol del encuentro jugado en Kansas City donde el equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo fue más, pero le costó reflejarlo en el resultado.
Colombia jugará su próximo partido el martes 7 de julio a las 17 hora argentina frente a Suiza, en Vancouver. De este cruce puede salir el rival en cuartos de la Selección argentina, si es que supera el cruce con Egipto.
El conjunto cafetero conservó así su invicto en la competencia, conserva su arco en cero y se transformó en la cuarta selección sudamericana en formar parte del lote de los 16 mejores del Mundial 2026 junto a Argentina, Brasil y Paraguay. Ya habían quedado eliminados Uruguay y Ecuador.
Los 16 equipos que disputarán el título serán las 3 anfitrionas que son miembros de la Concacaf, 4 de Sudamérica, 2 de África y 7 de Europa.
Sábado 4 de julio
Domingo 5 de julio
Lunes 6 de julio
Martes 7 de julio