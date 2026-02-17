Boca Juniors: dirigirá el Mundial 2026 y es el sueño de Riquelme para la Copa Libertadores

Para muchos, con el "Sifón" como DT, no existe manera de que Boca compita seriamente por la Copa Libertadores, y este pensamiento se ratifica aún más con cada fecha del torneo local que va pasando. Por si no fuese suficiente el mal funcionamiento, tampoco acompañan la gran cantidad de lesionados que ha tenido en el plantel.

Según se ha filtrado en las últimas horas, Román Riquelme y los hombres que lo acompañan, habrían comenzado a buscar alternativas ante el flojo nivel de Úbeda. Tal es el descontento del presidente, que hasta bajó para hablar con el equipo luego de la última derrota con Vélez.

ubeda 7

De acuerdo a Roberto Leto, reconocido periodista que cubre Boca, Román Riquelme ya tiene algunos nombres barajando, pero hay uno de ellos que le quita el sueño, especialmente pensando en dirigir la Copa Libertadores.

Se trata de Néstor Lorenzo, el DT de la Selección de Colombia que dirigirá al equipo cafetero en el próximo Mundial 2026. El técnico no tendría pensado salir del seleccionado, al menos no hasta competir en el torneo internacional, y Román Riquelme lo quiere para la Libertadores, por lo que podría haber una negociacion post julio.

No solo es un técnico muy valorado por su estilo de juego y basta trayectoria, sino también por lograr hacer competir a los colombianos y posicionarlos como una de las sorpresas para la Copa del Mundo.

Néstor-Lorenzo.jpg

Otros DT que suenan para Boca son "Kily" González, "Turco" Mohamed y Eduardo Domínguez.

Riquelme a punto de cerrar el nuevo delantero para Boca

Las lesiones y los bajos rendimientos de la delantera de Boca han llevado a que la dirigencia salga al mercado en búsqueda de un "9". La lesión de Rodrigo Battaglia le permite al club salir a negociar con un jugador del extranjero, y Riquelme ya tiene el nombre.

Se trata del ex jugador de River, y actual Fortaleza de Brasil, Adam Bareiro. El delantero paraguayo ya tendría todo avanzado con el club de la Ribera, por lo que es cuestión de horas para que se cierre el pase y sea un nuevo refuerzo de Riquelme.

Adam-Bareiro.jpg

Hasta donde se sabe, será una negociación que cerrará Boca en 3 millones de dólares, y por la cual River cobrará el 50%.