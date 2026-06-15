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Banderazo argentino en Kansas City con mendocinos e historias de pasión albiceleste en el Mundial 2026

Kansas City va entrando en clima mundialista y en eso mucho tienen que ver los hinchas argentinos que han llegado hasta Missouri para alentar a la Selección argentina

Sergio
Por Sergio "Tano" Robles
Banderazo argento en Kansas City.

Banderazo argento en Kansas City.

(Enviado especial) Con el correr de las horas Kansas City va entrando en clima mundialista y en eso mucho tienen que ver los hinchas argentinos que han llegado hasta Missouri para alentar a la Selección argentina en el partido de este martes ante Argelia, el primero en el Mundial 2026.

Este domingo fue el primer banderazo celeste y blanco en esta ciudad estadounidense y como era de esperar, en medio del folklore de los cantos, camisetas y banderas, hubo muchas historias de pasión por el fútbol y por Argentina.

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Una camioneta con patente argentina es la primera sorpresa y Marcelo Torres, cuenta que con su pareja, ambos mendocinos, que viven en Chile y recorrieron 13 países durante un mes (del 5 de mayo al 4 de junio) para llegar a Estados Unidos.

"Ya estuvimos en Qatar y en la Copa América" contó Marcelo antes de resaltar que debieron enfrentar desafíos como el Tapón de Darién (una frontera natural entre Sudamérica y Panamá) donde tuvieron que realizar un embarque marítimo para continuar su camino.

"Tenemos previsto volver cuando se nos acabe el dinero", adelantó aunque después confió que espera estar en Miami para el probable cruce de 16avos de final.

De Maipú viajó a Miami y desde allí llegó en moto a Kansas City

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Es mendocino, vive en Dallas hace 24 años y quiere "La cuarta"

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Bombo made in Kansas, con Maradona y Messi

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Homenaje a Martín Miguel de Güemes, en Kansas City

También sobresalió una hermosa bandera en homenaje al general Martín Miguel de Güemes, junto un día antes del feriado que conmemora su labor en nuestro país.

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El protagonista de la entrevista es un salteño quien viajó para reunirse con su hermanos y otros dos comprovincianos ante la negativa de su empresa para darle licencia sin goce de sueldo, decidió renunciar a su trabajo para poder viajar: "Bueno, renuncié al laburo... es la última de Lionel (Messi)... me chupo un huevo todo".

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