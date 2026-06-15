Banderazo argentino en Kansas City con mendocinos e historias de pasión albiceleste en el Mundial 2026

"Ya estuvimos en Qatar y en la Copa América" contó Marcelo antes de resaltar que debieron enfrentar desafíos como el Tapón de Darién (una frontera natural entre Sudamérica y Panamá) donde tuvieron que realizar un embarque marítimo para continuar su camino.

"Tenemos previsto volver cuando se nos acabe el dinero", adelantó aunque después confió que espera estar en Miami para el probable cruce de 16avos de final.

De Maipú viajó a Miami y desde allí llegó en moto a Kansas City

Embed - Banderazo en Kansas City

Es mendocino, vive en Dallas hace 24 años y quiere "La cuarta"

Embed - Banderazo argentino en Kansas City

Bombo made in Kansas, con Maradona y Messi

Embed - Banderazo argentino en Kansas City

Homenaje a Martín Miguel de Güemes, en Kansas City

También sobresalió una hermosa bandera en homenaje al general Martín Miguel de Güemes, junto un día antes del feriado que conmemora su labor en nuestro país.

Embed - Banderazo argentino en Kansas City

El protagonista de la entrevista es un salteño quien viajó para reunirse con su hermanos y otros dos comprovincianos ante la negativa de su empresa para darle licencia sin goce de sueldo, decidió renunciar a su trabajo para poder viajar: "Bueno, renuncié al laburo... es la última de Lionel (Messi)... me chupo un huevo todo".