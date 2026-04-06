Atención Alfaro: el jugador de Boca que sueña con jugar el Mundial

Gustavo Alfaro está al mando del conjunto paraguayo que se está preparando para disputar el Mundial y una de las alternativas más atractivas con las que puede contar es con la figura de Adam Bareiro, con el peso ofensivo que puede aportar ya que desde que llegó a Boca ha convertido en cuatro oportunidades, aportando una asistencia.

"Hablé con el cuerpo técnico y trabajo día a día para quedar en la lista. Si juego en un buen nivel, puedo conseguir un lugar. Los partidos de Boca generan mucha repercusión en Paraguay", explicó el delantero.

Es por eso que las puertas para una convocatoria para la Selección de Paraguay no están totalmente cerradas y Bareiro se permite soñar: "Tengo expectativas de una convocatoria para el Mundial".

Adam Bareiro - Topo Gigio El paraguayo ha convertido cuatro goles con la camiseta de Boca.

Boca se prepara para su debut en la Copa Libertadores

Además del sueño de ser parte de la lista para disputar el Mundial, el delantero paraguayo de Boca tiene el objetivo de lograr la séptima Copa Libertadores con el Xeneize, objetivo que comenzará su camino cuando visite a la Universidad Católica.

El encuentro se realizará en el San Carlos de Apoquindo, hoy Claro Arena, la cancha de la Universidad Católica, el martes 7 de abril a partir de las 21.30.

Significará el debut de Boca en la Copa Libertadores 2026 luego de dos años de ausencias en la edición donde llegó a la final, pero cayó 2 a 1 ante Fluminense en 2023.