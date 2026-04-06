Atención Alfaro: el jugador de Boca que sueña con jugar el Mundial

Adam Bareiro está viviendo un buen momento en Boca Juniors porque bajo de la dirección de Claudio Úbeda y con el apoyo de Juan Román Riquelme (quien gestó su llegada al Xeneize lo que fue un gran acierto) el delantero paraguayo se forjó como un jugador fundamental.
Su agresividad en los últimos metros y la eficacia goleadora lo hacen soñar con un posible de Gustavo Alfaro para que sea parte de la lista final que disputará el Mundial 2026.
El delantero de Boca quiere jugar el Mundial
Bareiro tiene 29 años y pasado en grandes equipos sudamericanos: Monterrey, San Lorenzo, River, entre otros. Tuvo la oportunidad de vestir la camiseta de la Selección de Paraguay en la Copa América de 2024, pero no logró convertir.
Gustavo Alfaro está al mando del conjunto paraguayo que se está preparando para disputar el Mundial y una de las alternativas más atractivas con las que puede contar es con la figura de Adam Bareiro, con el peso ofensivo que puede aportar ya que desde que llegó a Boca ha convertido en cuatro oportunidades, aportando una asistencia.
"Hablé con el cuerpo técnico y trabajo día a día para quedar en la lista. Si juego en un buen nivel, puedo conseguir un lugar. Los partidos de Boca generan mucha repercusión en Paraguay", explicó el delantero.
Boca se prepara para su debut en la Copa Libertadores
Además del sueño de ser parte de la lista para disputar el Mundial, el delantero paraguayo de Boca tiene el objetivo de lograr la séptima Copa Libertadores con el Xeneize, objetivo que comenzará su camino cuando visite a la Universidad Católica.
El encuentro se realizará en el San Carlos de Apoquindo, hoy Claro Arena, la cancha de la Universidad Católica, el martes 7 de abril a partir de las 21.30.
Significará el debut de Boca en la Copa Libertadores 2026 luego de dos años de ausencias en la edición donde llegó a la final, pero cayó 2 a 1 ante Fluminense en 2023.