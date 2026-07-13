Amenazaron de muerte a una figura de Noruega tras la eliminación y su esposa realizó un duro descargo

Arde Noruega: el contundente mensaje de la pareja del futbolista

Ante la gravedad del panorama y la escalada de los ataques digitales, Lena Selnes, esposa del jugador decidió intervenir públicamente para exponer la preocupante realidad que les toca atravesar como familia.

A través de un pronunciamiento oficial la mujer alzó la voz con firmeza para condenar la intolerancia y el salvajismo de los agresores.

La publicación de la esposa del delantero de Noruega.

En su descargo público, describió el profundo dolor que genera constatar cómo un simple resultado adverso en un juego de fútbol puede desencadenar reacciones tan desmedidas y peligrosas en la sociedad.

Su publicación buscó visibilizar que detrás de la figura pública de un deportista existen seres humanos que sufren las consecuencias del hostigamiento descontrolado en las redes sociales.

"El Mundial y el fútbol dan mucha alegría, pero también generan mucho odio. Espero que todos se lo piensen dos veces antes de hacer comentarios así, sea cual sea la situación", escribió en sus redes. Además, anticipó que iniciará acciones legales.

El entrenador de Noruega analizó lo sucedido con el delantero

El entrenador de Noruega se refirió al difícil momento que está atravesando su jugador.

Stale Solbakken, entrenador de Noruega, reflexionó sobre la situación que afecta a jugadores del más alto nivel: "Así es el mundo en el que vivimos, y las emociones están a flor de piel".

Por eso es trágico. No hay nada más que decir, es absolutamente brillante en todos los sentidos. Por eso es trágico. No hay nada más que decir, es absolutamente brillante en todos los sentidos.

"Por eso les digo a los chicos que se mantengan alejados de las redes sociales. Sobre todo en días como este. Aunque últimamente solo hemos tenido días buenos, no es ahí donde deben recargar energías", eplixó Solbakken.