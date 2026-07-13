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Amenazaron de muerte a una figura de Noruega tras la eliminación y su esposa realizó un duro descargo

La estrella de Noruega está recibiendo duras críticas y amenazas, por lo que su esposa salió a repudiar la acción

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El delantero de Noruega no está pasando su mejor momento.

El delantero de Noruega no está pasando su mejor momento.

El costado más oscuro y repudiable del fútbol volvió a manifestarse tras la conclusión de las llaves de cuartos de final en la Copa del Mundo 2026. La reciente eliminación del seleccionado de Noruega del certamen ecuménico derivó en una situación de extrema gravedad que traspasó por completo las barreras de lo estrictamente deportivo.

Alexander Sorloth, una de las piezas fundamentales de la estructura táctica del conjunto nórdico se transformó en el blanco de una feroz campaña de hostigamiento virtual en las horas posteriores al pitazo final.

La frustración de un sector de la parcialidad derivó en agresiones directas e intimidaciones de una violencia inusitada que afectaron la tranquilidad y la integridad del entorno íntimo del deportista.

Arde Noruega: el contundente mensaje de la pareja del futbolista

Ante la gravedad del panorama y la escalada de los ataques digitales, Lena Selnes, esposa del jugador decidió intervenir públicamente para exponer la preocupante realidad que les toca atravesar como familia.

A través de un pronunciamiento oficial la mujer alzó la voz con firmeza para condenar la intolerancia y el salvajismo de los agresores.

La publicaci&oacute;n de la esposa del delantero de Noruega.

La publicación de la esposa del delantero de Noruega.

En su descargo público, describió el profundo dolor que genera constatar cómo un simple resultado adverso en un juego de fútbol puede desencadenar reacciones tan desmedidas y peligrosas en la sociedad.

Su publicación buscó visibilizar que detrás de la figura pública de un deportista existen seres humanos que sufren las consecuencias del hostigamiento descontrolado en las redes sociales.

"El Mundial y el fútbol dan mucha alegría, pero también generan mucho odio. Espero que todos se lo piensen dos veces antes de hacer comentarios así, sea cual sea la situación", escribió en sus redes. Además, anticipó que iniciará acciones legales.

El entrenador de Noruega analizó lo sucedido con el delantero

El entrenador de Noruega se refiri&oacute; al dif&iacute;cil momento que est&aacute; atravesando su jugador.

El entrenador de Noruega se refirió al difícil momento que está atravesando su jugador.

Stale Solbakken, entrenador de Noruega, reflexionó sobre la situación que afecta a jugadores del más alto nivel: "Así es el mundo en el que vivimos, y las emociones están a flor de piel".

Por eso es trágico. No hay nada más que decir, es absolutamente brillante en todos los sentidos. Por eso es trágico. No hay nada más que decir, es absolutamente brillante en todos los sentidos.

"Por eso les digo a los chicos que se mantengan alejados de las redes sociales. Sobre todo en días como este. Aunque últimamente solo hemos tenido días buenos, no es ahí donde deben recargar energías", eplixó Solbakken.

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