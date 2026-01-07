Inicio Ovación Hockey sobre patines hockey sobre patines
La pésima noticia para la Selección argentina de hockey sobre patines a 7 meses del Mundial

Los Juegos Mundiales de Paraguay asoman y la Selección argentina tiene un imponderable que cambia los planes

Por UNO
La Selección argentina masculina se queda sin entrenador.

Foto: Comité Técnico de Hockey

La Selección argentina masculina de hockey sobre patines en la categoría seniors tuvo un baldazo de agua fría justo en el año del Mundial: José Luis Paéz, su entrenador, presentó la renuncia al cargo y ahora el interrogante que se abre es más que grande.

Todo arrancó como un rumor pero fue tomando fuerza con el correr de los días hasta que detonó con la bomba de la renuncia del director técnico y también de Sergio Clave, el preparador físico del primer equipo de varones.

David-Páez-José-Luis-Páez.jpg
José Luis Paéz presentó la renuncia como DT.

Si bien todavía no termina de ser 100% confirmada, la renuncia de José Luis Paéz está en el escritorio de los directivos del Comité Nacional, que deberán responder y ver si son capaces de convencerlo de continuar, teniendo en cuenta que su salida se da en un momento muy sensible del calendario.

En apenas cuatro meses, la Selección Argentina deberá disputar la Copa de las Naciones en Suiza, prevista para fines de marzo y principios de abril. Además, el horizonte presenta otro desafío de máxima relevancia: los World Skate Games 2026, que se desarrollarán del 30 de septiembre al 18 de octubre en Asunción, Paraguay.

Lo bueno y lo malo de José Luis Paéz en la Selección argentina

Al frente de la Selección argentina, el histórico jugador de nuestro país tuvo un punto cumbre y un fuerte golpe. Entre lo más destacado está el título del mundo logrado en 2022 en San Juan (con los mendocinos Valentín Grimalt y Lucas Martínez). Lo malo es más reciente, cuando nuestro país perdió el título Panamericano, también en San Juan, a manos de Chile.

La Selección argentina y su lugar en el ranking

Recientemente se dio a conocer la clasificación mundial de hockey sobre patines, con la Selección argentina ocupando el segundo lugar tanto en femenino como en masculino si de seniors hablamos. En ambos rankings, el líder es España.

