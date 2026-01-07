La pésima noticia para la Selección argentina de hockey sobre patines a 7 meses del Mundial

En apenas cuatro meses, la Selección Argentina deberá disputar la Copa de las Naciones en Suiza, prevista para fines de marzo y principios de abril. Además, el horizonte presenta otro desafío de máxima relevancia: los World Skate Games 2026, que se desarrollarán del 30 de septiembre al 18 de octubre en Asunción, Paraguay.

Lo bueno y lo malo de José Luis Paéz en la Selección argentina

Al frente de la Selección argentina, el histórico jugador de nuestro país tuvo un punto cumbre y un fuerte golpe. Entre lo más destacado está el título del mundo logrado en 2022 en San Juan (con los mendocinos Valentín Grimalt y Lucas Martínez). Lo malo es más reciente, cuando nuestro país perdió el título Panamericano, también en San Juan, a manos de Chile.

La Selección argentina y su lugar en el ranking

Recientemente se dio a conocer la clasificación mundial de hockey sobre patines, con la Selección argentina ocupando el segundo lugar tanto en femenino como en masculino si de seniors hablamos. En ambos rankings, el líder es España.