El Leopard 2A7, considerado por analistas y ejércitos aliados como uno de los tanques de guerra más poderosos y avanzados del planeta Tierra. Su despliegue envía un mensaje estratégico y reafirma el lugar de este país como una de las potencias tecnológicas militares más respetadas del mundo.

Leopard 2A7

Despliegan el tanque más poderoso del mundo: domina el campo de batalla y es el orgullo de este país

En los últimos meses, Alemania ha reforzado la presencia del Leopard 2A7 en unidades del ejército alemán y en misiones de la OTAN en Europa del Este, en el marco del fortalecimiento defensivo del bloque. Este tanque está diseñado para escenarios de combate real, donde la superioridad tecnológica puede definir el resultado de una batalla militar.