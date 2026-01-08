Despliegan el tanque más poderoso del planeta Tierra: domina el campo de batalla y es el orgullo de este país

El Leopard 2A7, considerado por analistas y ejércitos aliados como uno de los tanques de guerra más poderosos y avanzados del planeta Tierra. Su despliegue envía un mensaje estratégico y reafirma el lugar de este país como una de las potencias tecnológicas militares más respetadas del mundo.
Despliegan el tanque más poderoso del mundo: domina el campo de batalla y es el orgullo de este país
En los últimos meses, Alemania ha reforzado la presencia del Leopard 2A7 en unidades del ejército alemán y en misiones de la OTAN en Europa del Este, en el marco del fortalecimiento defensivo del bloque. Este tanque está diseñado para escenarios de combate real, donde la superioridad tecnológica puede definir el resultado de una batalla militar.
Con un peso superior a 73 toneladas, es uno de los tanques más pesado del planeta Tierra, posee una gran agilidad que le permite operar con eficacia en terrenos urbanos, desiertos o zonas boscosas.
Cómo es este tanque único en el planeta Tierra
Según Popular Mechanics este tanque se caracteriza por:
- el tanque Leopard 2A7 es la evolución más avanzada de una plataforma probada durante décadas. Está equipado con un cañón Rheinmetall de 120 mm, capaz de disparar munición de última generación con una precisión letal incluso en movimiento.
- a esto se suma un sistema de control de tiro digital, sensores térmicos de alta definición y capacidad de combate tanto de día como de noche, incluso en condiciones climáticas extremas.
- uno de sus mayores puntos fuertes es la protección. Su blindaje modular combina acero, materiales compuestos y tecnologías clasificadas que lo convierten en uno de los tanques mejor protegidos del mundo frente a misiles antitanques y proyectiles cinéticos.
- incorpora sistemas modernos de defensa pasiva y activa, aumentando la supervivencia de la tripulación.
- en términos de movilidad, a pesar de superar las 60 toneladas, el tanque Leopard 2A7 mantiene una agilidad sorprendente gracias a su motor de 1.500 caballos de fuerza