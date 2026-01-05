Esta construcción podría convertirse en la aspiradora más grande del planeta Tierra, un sistema diseñado específicamente para eliminar plásticos acumulados en los océanos y contribuir a la recuperación de los ecosistemas afectados.

Aspiradora (2)

Construyen la aspiradora más grande del planeta Tierra: una construcción que limpia el plástico del océano

La construcción se centra en el océano Pacífico Norte, donde las corrientes marinas han concentrado una extensa masa de residuos plásticos conocida como la “isla de basura del Pacífico”, cuyo tamaño supera varias veces el tamaño de Francia. Para abordar esta acumulación que asombra al planeta Tierra, ingenieros y especialistas en ingeniería marina de The Ocean Cleanup han concebido un sistema flotante, capaz de aprovechar las corrientes naturales para dirigir los plásticos hacia un punto de recolección.