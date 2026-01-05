La contaminación de plásticos en los océanos constituye una de las principales amenazas ambientales más importantes del planeta Tierra, con impactos significativos sobre los ecosistemas marinos y la biodiversidad. En respuesta, han desarrollado un ambicioso construcción.
Construyen la aspiradora más grande del planeta Tierra: una construcción que limpia el plástico del océano
Esta construcción representa un avance significativo en la ingeniería marina aplicada a la preservación del medio ambiente
Esta construcción podría convertirse en la aspiradora más grande del planeta Tierra, un sistema diseñado específicamente para eliminar plásticos acumulados en los océanos y contribuir a la recuperación de los ecosistemas afectados.
La construcción se centra en el océano Pacífico Norte, donde las corrientes marinas han concentrado una extensa masa de residuos plásticos conocida como la “isla de basura del Pacífico”, cuyo tamaño supera varias veces el tamaño de Francia. Para abordar esta acumulación que asombra al planeta Tierra, ingenieros y especialistas en ingeniería marina de The Ocean Cleanup han concebido un sistema flotante, capaz de aprovechar las corrientes naturales para dirigir los plásticos hacia un punto de recolección.
El sistema en construcción se basa en barreras flotantes con forma de U, dispuestas de manera que permanecen suspendidas en la superficie del agua, canalizando los residuos hacia una zona central para su posterior extracción. Esta estrategia permite capturar tanto objetos plásticos de gran tamaño como microplásticos que tradicionalmente escapaban de los métodos de recolección convencionales.
Como es esta construcción
- Dimensiones excepcionales: una construcción con una longitud aproximada de 600 metros, equivalente a seis campos de fútbol alineados.
- Flotabilidad y adaptabilidad: cada sección se mantiene flotante y flexible, soportando las condiciones dinámicas del océano.
- Barreras sumergidas: estructuras que se extienden varios metros bajo la superficie para retener plásticos de distintos tamaños.
- Aprovechamiento de corrientes naturales: los residuos son dirigidos hacia el sistema de recolección mediante la fuerza de las corrientes, sin necesidad de propulsión mecánica.
- Recolección programada: el plástico acumulado es retirado periódicamente para su procesamiento y reciclaje.
- Materiales duraderos y sostenibles: componentes resistentes a la corrosión y al desgaste, diseñados para prolongar la vida útil del sistema y minimizar su impacto ambiental.