El destello fue tan intenso que transformó la luz del día y produjo una onda que se propagó a través de la corteza terrestre, percibiéndose a miles de kilómetros. Este evento fue el resultado del ingenio y la capacidad tecnológica del ser humano. Te contamos sobre la bomba más poderosa del planeta Tierra.

_Tsar Bomba

La bomba más poderosa del planeta Tierra: 3.800 veces más potente que la de Hiroshima

La Tsar Bomba es la bomba más poderosa jamás detonada en la historia de la humanidad, desarrollada por la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Conocida oficialmente como RDS-220, esta bomba termonuclear no estaba destinada a un uso militar práctico, sino a demostrar la supremacía tecnológica y el poderío político de la Unión Soviética.