El planeta Tierra ha experimentado numerosas fuerzas de gran magnitud, desde terremotos hasta erupciones volcánicas, pero ninguna generada por el ser humano había alcanzado la intensidad de la explosión de una bomba que iluminó el cielo ártico.
La bomba más poderosa del planeta Tierra: 3.800 veces más potente que la de Hiroshima
Esta bomba es una creación capaz de iluminar el cielo, sacudir la corteza del planeta Tierra y marcar la historia para siempre
El destello fue tan intenso que transformó la luz del día y produjo una onda que se propagó a través de la corteza terrestre, percibiéndose a miles de kilómetros. Este evento fue el resultado del ingenio y la capacidad tecnológica del ser humano. Te contamos sobre la bomba más poderosa del planeta Tierra.
La Tsar Bomba es la bomba más poderosa jamás detonada en la historia de la humanidad, desarrollada por la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Conocida oficialmente como RDS-220, esta bomba termonuclear no estaba destinada a un uso militar práctico, sino a demostrar la supremacía tecnológica y el poderío político de la Unión Soviética.
Su prueba se realizó el 30 de octubre de 1961 sobre el archipiélago de Novaya Zemlya, en el Ártico ruso, una zona remota elegida para minimizar los riesgos humanos y controlar, en la medida de lo posible, el alcance destructivo de la explosión. La onda expansiva de la bomba dio la vuelta al planeta Tierra varias veces, y la explosión se pudo detectar a más de 1.000 kilómetros de distancia.
Como es la bomba más potente del planeta Tierra
- Rendimiento energético colosal: liberó una energía de 50 megatones de TNT, unas 3.800 veces más potente que la bomba que destruyó Nagasaki.
- Visibilidad de la explosión: la bola de fuego fue visible a más de 1.000 kilómetros de distancia, iluminando el cielo como un sol artificial.
- Altura de la nube nuclear: la nube en forma de hongo ascendió decenas de kilómetros, sobrepasando la estratosfera.
- Impacto histórico y político: la bomba no solo fue un logro técnico, sino también un mensaje de poder y advertencia, que motivó a las naciones a replantear tratados sobre armas nucleares.