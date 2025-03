Agustina Albertario rompió el silencio tras su sorpresiva salida de Las Leonas: "Ojalá esto no suceda más"

En una entrevista a un canal de streaming, la delantera de 32 años aseguró que no le dieron la posibilidad de continuar y criticó la falta de contención para las jugadoras: “No me dieron la posibilidad de nada, simplemente me sacaron. Ojalá esto no suceda más”.

albertario.jfif Agustina Albertario había adelantado que su salida de Las Leonas no era por decisión propia.

Albertario, quien vistió la camiseta de la Selección argentina durante 15 años y sumó más de 200 partidos, hizo hincapié en la ausencia de apoyo para las deportistas dentro del equipo: “No tenemos ningún tipo de apoyo, ni psicólogo, ni nada. Acá es: no rendís, chau, que pase el que sigue. Pero no somos caballos de carrera”.