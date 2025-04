Agustina Albertario hizo fuertes declaraciones tras su polémica salida de Las Leonas

Albertario reveló en declaraciones con TyC Sports, que en diciembre le consultó a Ferrara sobre su continuidad, ya que necesitaba organizar su vida entre Uruguay y Buenos Aires, pero el técnico le aseguró que la evaluaría más adelante.

Meses después, le informó que no seguiría en el equipo. "Me la veía venir porque jugaba cada vez menos, pero no de esta manera. No entiendo por qué no me lo dijo antes si ya lo tenía decidido", cuestionó la delantera, quien además señaló que el entrenador la consideraba una referente y en el pasado le había pedido apoyo en decisiones importantes.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1907137961432416665&partner=&hide_thread=false "NO ME ENOJA QUE ME SAQUEN, LO ENTIENDO. ME MOLESTAN LAS FORMAS Y EL NO RESPETAR"



Agustina Albertario rompió el silencio en TyC Sports sobre su salida de Las Leonas y puntualizó en qué no estuvo de acuerdo. pic.twitter.com/qgxnsO82Uy — TyC Sports (@TyCSports) April 1, 2025

Agustina Albertario habló del mal estado del Cenard

Además de su bronca con Ferrara, Albertario denunció el mal estado del Cenard y las dificultades que afrontan Las Leonas para entrenar: "Venimos pidiendo una cancha nueva porque hay jugadoras brotadas por la mugre y el cemento".

También criticó la falta de mantenimiento en las instalaciones: "Vamos a los baños y no hay papel ni agua. Salíamos de los baños de hielo y nos teníamos que ir a casa con hipotermia porque durante un año no hubo agua caliente". La jugadora también contó que cuando expuso estas falencias en redes sociales, le pidieron que borrara sus publicaciones.

leonas albertario.jpg

Pese a su salida de la selección, Albertario dejó en claro que su carrera no terminó y que aún sueña con volver a vestir la camiseta albiceleste: "No me retiré, sigo entrenando y me siento bien. Yo no renuncié a Las Leonas". Por ahora, seguirá jugando en Uruguay y en Lomas, manteniéndose en competencia y a la espera de una nueva oportunidad.

El alejamiento de Albertario marca el final de una etapa en Las Leonas, pero también deja abiertas varias preguntas sobre la gestión de Ferrara y las condiciones en las que entrenan las jugadoras.

Mientras el equipo se enfoca en sus próximos desafíos internacionales, las declaraciones de la delantera reavivan el debate sobre el trato a las referentes y las necesidades estructurales del hockey argentino.