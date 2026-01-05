Ana Ontiveros, la mendocina que puede ser la mejor del mundo en futsal

La gala lleva el nombre Premios Jako Planet Awards Futsal 2025 y conocerá a su ganadora el próximo 7 de enero. Además de Ana Ontiveros se encuentran dentro de la prestigiosa nómina Marcondes (Brasil), Irene Córdoba Monedero (España), Lídia Patrícia Moreira Fortes (Portugal), Luana Verucia de Moura (Brasil), Sara Oino (Japón) y Débora Vanin “Miuda” (Brasil).

ontiveros.jpg Ana Ontiveros, allá lejos y hace tiempo: fue subcampeona mundial en las dos confederaciones.

La temporada de la mendocina fue realmente importante, con gran nivel en su club y con la actuación vistiendo la camiseta de la Selección argentina. En el primer Mundial de la historia en la rama femenina realizada en Filipinas, Ana Ontiveros marcó el primer gol en la competencia con su grito ante Marruecos.