Ana Ontiveros, la mendocina que puede ser la mejor del mundo en futsal

Mendoza, otra vez Mendoza. Siempre que esté el futsal de por medio, ahí estará nuestra provincia marcando la diferencia. Ana Ontiveros es ahora la noticia que celebramos en esta parte del mundo tras quedar elegida dentro de las 10 mejores jugadoras del planeta en la rama femenina.
La gala lleva el nombre Premios Jako Planet Awards Futsal 2025 y conocerá a su ganadora el próximo 7 de enero. Además de Ana Ontiveros se encuentran dentro de la prestigiosa nómina Marcondes (Brasil), Irene Córdoba Monedero (España), Lídia Patrícia Moreira Fortes (Portugal), Luana Verucia de Moura (Brasil), Sara Oino (Japón) y Débora Vanin “Miuda” (Brasil).
La temporada de la mendocina fue realmente importante, con gran nivel en su club y con la actuación vistiendo la camiseta de la Selección argentina. En el primer Mundial de la historia en la rama femenina realizada en Filipinas, Ana Ontiveros marcó el primer gol en la competencia con su grito ante Marruecos.
Más allá de ese tanto que quedará en los libros, lo de la ex jugadora nacida en Cementista fue muy importante por el nivel que sostuvo, no solo en el Mundial, sino durante toda la temporada, rendimiento que la coloca dentro de las mejores del mundo junto a otras nueve jugadoras.
Mendoza y su enorme 2025 en futsal
La provincia de Mendoza tuvo un gran año en el futsal femenino. A nivel de clubes, Cementista ganó torneo Apertura y Clausura, mientras que el Poli fue segundo en la División de Honor. A nivel ecuménico, Municipalidad de Maipú se coronó campeón mundial. En selecciones, Mendoza conquistó los títulos en primera y en F-20.