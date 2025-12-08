Alemán puso a Mendoza en la cima y es campeón sudamericano de futsal

En Valle de Cauca, Alemán cerró un torneo perfecto, venciendo al local Versalles en una definición que tuvo de todo. Lo perdía, pasó a estar arriba, se lo empataron y lo terminó ganando en un final tan emotivo como infartante. Juan Cruz March, Juanma Monreo, Luciano Rossi e Imanol González fueron los autores de los tantos.

El camino hacia la gloria de continente tuvo las victorias en primera fase sobre Hexavaes 9 a 5 y el triunfo ante Tuluán Yuancity de Colombia por 4-3. En cuartos de final, Alemán goleó a Versalles B 17 a 0 y luego dejó en el camino a la Selección de Ecuador 8 a 2, para llegar con todo a la gran definición, la cual ganó en un tremendo duelo.