Oro provincial

Alemán puso a Mendoza en la cima y es campeón sudamericano de futsal

En una final tremenda, Alemán le ganó al local Versalles de Colombia 5 a 4 y se consagró con el Sudamericano de futsal.

Amadeo Inzirillo
Amadeo Inzirillo
Alemán se coronó en el Sudamericano de futsal.

Alemán se coronó en el Sudamericano de futsal.

Mendoza, siempre Mendoza y otra vez Mendoza. No importa el torneo que sea, ni la categoría, ni el país, un elenco de la provincia siempre está en lo alto en el futsal. Ahora fue el turno para el club Alemán, que se consagró campeón de un torneo Sudamericano masculino realizado en Colombia.

En Valle de Cauca, Alemán cerró un torneo perfecto, venciendo al local Versalles en una definición que tuvo de todo. Lo perdía, pasó a estar arriba, se lo empataron y lo terminó ganando en un final tan emotivo como infartante. Juan Cruz March, Juanma Monreo, Luciano Rossi e Imanol González fueron los autores de los tantos.

El camino hacia la gloria de continente tuvo las victorias en primera fase sobre Hexavaes 9 a 5 y el triunfo ante Tuluán Yuancity de Colombia por 4-3. En cuartos de final, Alemán goleó a Versalles B 17 a 0 y luego dejó en el camino a la Selección de Ecuador 8 a 2, para llegar con todo a la gran definición, la cual ganó en un tremendo duelo.

futsal (4)
Alem&aacute;n y Mendoza, otra vez en lo m&aacute;s alto del continente.

Alemán y Mendoza, otra vez en lo más alto del continente.

Se define la final Anual de futsal

El año calendario del futsal empieza a bajar el telón. Luego de una temporada cargada, esta tarde serán las finales del año en el estadio cubierto de Andes Talleres. Desde las 19, el local (ganador del torneo Apertura) jugará contra Jockey Club (campeón del Clausura). La final del femenino no se jugará porque Cementista ganó ambos certámenes.

La Selección argentina quedó cuarta en el Mundial

En el primer Mundial femenino de la historia de FIFA, la Selección argentina terminó en el cuarto lugar tras perder con Portugal en semifinales y con España por el duelo del tercer lugar. Las mendocinas Mailén Romero y Ana Ontiveros fueron parte del plantel, cumpliendo con grandes actuaciones.

